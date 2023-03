José Ignacio Valenzuela Chascas revela lo difícil que resulta crear sus éxitos Si bien José Ignacio Valenzuela Chascas tiene una amplia trayectoria con diversos logros en cine, televisión y textos escritos, su camino ha sido complicado. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de tres décadas de trayectoria profesional, José Ignacio Valenzuela Güiraldes, mejor conocido como Chascas, ha logrado consolidarse como escritor. Su carrera, además de diversos libros, incluye películas, series y telenovelas. Sin embargo, tener a en su haber éxitos como los melodramas Amor a domicilio y Santa diabla, o bien ¿Quién mató a Sara? no ha resultado una tarea sencilla debido los propios demonios internos de este autor. "Mi obra es el triunfo de la perseverancia; es el resultado de la lucha interna de un creador por demostrar que puede seguir creando", confesó a People en Español. "Creo que toda mi obra completa es una demostración de que puedo hacer las cosas. Porque mi primer instinto es hacerme sentir que no voy a poder hacer lo próximo que tengo que hacer. Soy muy inseguro con respecto a mí, a mis talentos o capacidades. Mi primer pensamiento siempre es no voy a poder, pero ese 'no voy a poder' se convierte en la gasolina que hace que pueda y termine de hacerlo". Además de eso, ha tenido que enfrentarse a otra situación interna que, en ocasiones, ha resultado su mayor obstáculo. "Mi perfeccionismo ha atentado contra mi propia vida", advirtió. "La perfección, a veces, tiene un precio muy caro que lo paga el que sufre y lo pagué por muchos años". Pese a todo este guionista continúa cosechando éxitos y ahora está lanzado su reciente libro titulado Naufragios, un formato literario poco tradicional donde hace un hibrido con tres novelas cortas para crear una gran obra, cuyos hilos conductores entre ellas son una isla, una pareja y los elementos agua, tierra y fuego. "Es un libro que no sabía que estaba escribiendo porque se compone de tres novelitas cortas que tienen tres historias de amor muy intensas, muy distintas las unas de las otras, pero que escribí en tres momentos distintos de mi vida sin saber que iban a formar un libro", explicó Jose Ignacio Valenzuela Chascas Credit: Jose Ignacio Valenzuela Chascas Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De hecho, la primera de las historias, que se llama "Para leer a Isabel", la debo haber escrito hace ocho o diez años atrás. Me gustó mucho y quedó guardada en un cajón", relató. "Tres años después, me acordé de esa primera novelita y dije voy a escribir otra novelita y así nació "Vida de muertos". Un par de años después, me di cuenta que estaba armando un cuerpo literario y dije 'voy a escribir una tercera novelita'. Cuando estaba escribiendo la tercera ya sabía que las tres iban a pertenecer a un libro, que iban a tener un título que las uniera a las tres, pero que iban a tener una vida independiente". "Así como la gente va al gimnasio, yo hago gimnasio con mi cerebro", José Ignacio Valenzuela Chascas Este creador sabe que hay que estar trabajando de manera constante para mantener el ritmo. "Creo que un escritor debe estar siempre escribiendo", enfatizó. "Así como la gente va al gimnasio, yo hago gimnasio con mi cerebro". José Ignacio Valenzuela Chascas, cuyo libro Naufragios ya está disponible en librerías físicas y virtuales, hace una reflexión y revela cuál ha sido su mayor acierto profesional. "Arriesgarme, incluso a riesgo de quedar como mentiroso. Porque mi carrera, todo comenzó cuando, hace 30 años, fui a un estación de televisión de Chile para ofrecerme de lo que fuera y me preguntaron si tenía idea para una telenovela y dije que sí, y que, incluso, tenía el capítulo uno escrito y era mentira", reveló. "Me preguntaron '¿lo puedes traer mañana a las once de la mañana?', dije 'por supuesto, aquí voy a estar a las once de la mañana'. Me fui a mi casa llorando, sufriendo, angustiado porque no sabía cómo se escribía un capítulo de telenovela", continuó. "Pero dicen que el hambre es mayor que cualquier otra cosa; así que llegué a mi casa e hice lo que imaginé que era el capítulo de una telenovela y les encantó, y se convirtió en una telenovela que fue muy famosa y exitosa, se llamó Amor a domicilio".

