Así reaccionó hijo de Mariana Levy sobre supuesta extorsión de su parte a Ana Bárbara José Emilio, hijo de Mariana Levy, fue cuestionado acerca de los señalamientos de extorsión a Ana Bárbara ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, reveló que estaba alejado de Ana Bárbara, quien fungió como su madre desde los ocho años y hasta el divorcio con su padre José María Fernández El Pirru, pero que seguían manteniendo una relación cercana. El joven de 19 años no expuso las razones, pero ha mencionado públicamente su interés porque se reconcilien pronto. "[Ana Bárbara] como una segunda madre. Siempre la voy a amar, siempre la voy a respetar, siempre la voy a querer y siempre voy estoy muy agradecido con ella por todo lo que en algún momento me dio e hizo por mí", confesó Fernández Levy en el programa mexicano de televisión de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ahorita no tenemos contacto. Ojalá, en algún momento, me encantaría volver a encontrarme con ella y decirle cuánto la amo. Llegue a haber el perdón de las dos partes y nos reconciliemos, y volvamos a ser la familia que en algún momento fuimos". Sin embargo, hace unos días, salió a la luz que El Pirru, con quien no se habla desde febrero de 2023, señaló a su hijo de estar extorsionando a la cantante; por lo cual, se especuló que esa podría ser la razón del distanciamiento entre ambos. Cuando este fue cuestionado al respecto, no dudó en afrontar la situación. Ana Bárbara y José Emilio Credit: Ana Bárbara Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé ni qué decir. Dicen qué hay un audio. No sé qué decir ante eso", "Solo quiero decir ante todo el público que con Ana Bárbara estoy muy agradecido, que la amo y que no [he hecho nada]". José Emilio Fernández Levy dejó claro que ahora está trabajando para salir adelante; así, además de vender tacos de canasta y chilaquiles, acaba de iniciar la venta de una marca de playeras. También quiere estudiar leyes en cuanto le sea posible. °

