Hijo de Mariana Levy reacciona a los problemas de su hermana Ana Paula Levy José Emilio, único hijo varón de Mariana Levy, habla por primera vez de lo ocurrido a su hermana Ana Paula, quien ha estado en el ojo del huracán por diversos conflictos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Ana Paula, hija de Mariana Levy, dio a conocer que había sufrido maltrato por parte de una pareja sentimental. Al inicio se pensó que se trataba de su novio actual, pero la chica lo desmintió. Por primera vez, su hermano José Emilio rompió el silencio y habló de lo ocurrido en aquel momento. "Eso de su exnovio es cosa de [Ana Paula]. Si quiere exponerlo es porque, a lo mejor, es porque inconscientemente quiere salir de esa relación, pero no sé. La verdad es que ella ya está bastante grande para decidir", advirtió José Emilio Levy a los medios de comunicación. "Cuando vi [las imágenes con los golpes]. Lo único que hice fue marcarle y decirle '¿estás bien?', 'Dime que necesitas', 'Voy ahorita por ti'; pero no hubo respuesta. Si me dolió bastantes, siempre hemos estado más unidos". El joven no dudó en revelar la cercana relación que mantiene con su hermana menor; así como el cariño que le tiene. Además, confesó que está muy orgulloso de que la chica ahora retome sus estudios. "Paula es mi hermana, es lo que amo en esta vida, la amo demasiado. Estoy feliz porque entró en la universidad y está muy bien. Estudia algo de ingeniería de sonido, no estoy seguro", explicó. Respecto al estado de salud de Ana Paula, quien tiene un problema en el corazón, aseguró que "está bien. Ha tomado medicamento, ha estado en tratamiento y va mejor"; por lo tanto, no hay conflicto alguno al respecto. Mariana Levy y su hija Paula Levy Credit: Mezcalent; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Emilio Levy no dudó en reiterar el cariño que siente hacia Ana Bárbara, quien lo cuidó, junto a su hermana, cuando era chiquito. "Se siente padre [ser hijo de Ana Bárbara] porque es una señora que canta muy bien, canta demasiado impresionante", mencionó. "Me expreso hacia ella con un gran cariño, un gran amor. Es como una madre para mí, siempre lo ha sido".

