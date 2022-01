Hijo de Mariana Levy agradece a Ana Bárbara José Emilio, el hijo menor de la fallecido Mariana Levy, encontró en Ana Bárbara a una verdadera madre y le rinde un homenaje a su cariño incondicional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Mariana Levy, sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, quedaron sin su amparo. Así, la primera se fue a vivir con su abuela, Talina Fernández. Mientras los dos menores se quedaron a cargo de su padre, José María Fernández; quien poco después de enviudar, inició un romance con Ana Bárbara y al poco tiempo se casaron. La intérprete de "Bandido" se convirtió en la madre de esos dos niños, a quienes ha seguido apoyando como si fueran vástagos de sangre. Por ello, el chico solo tiene palabras de agradecimiento para la cantante. "Realmente [Ana Bárbara] ha cumplido el papel de mamá desde que yo tenía 11, 12 meses, hasta los cinco años estuvo ahí para mí. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Eso es algo de admirar. Pudo haber dicho 'adiós, me divorcié de Pirru y ya los dejo", pero no", mencionó José Emilio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Nos sigue invitando a Los Ángeles [donde la grupera vive]. Cuando viene a conciertos aquí a México dice 'vente conmigo, quédate conmigo. ¿En qué te ayudo?'. Lo que necesite, ella siempre está para mí, con una llamada o lo que sea, siempre está para mí". Como también lleva una buena relación con los hijos de la famosa, a quienes considera sus hermanos, le han pedido que viva con ellos permanentemente, pero prefiere quedarse en México. "Ana Bárbara, mi mamá, me dijo 'vente, yo te invito'. Pero no me gusta Estados Unidos", confesó. Ana Bárbara y José Emilio Credit: Ana Bárbara Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El jovencito de 17 años también dio a conocer que ahora está distanciado de su padre y, si bien, está viviendo con su abuela Talina Fernández, como mencionó, cuenta con el apoyo total de Ana Bárbara. "Se rompió la relación, no separamos y ya no sé nada de él [El Pirru]. No sé ni qué hace, ni nada", reveló J "Estoy bien, no tengo ningún problema. Todo pasa por algo". José Emilio está analizando la posibilidad de convertirse en actor; aunque aún no está claro sobre su profesión. Mientras tanto, continúa estudiando.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Mariana Levy agradece a Ana Bárbara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.