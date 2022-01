Hermano de Gael García Bernal escapa de centro de rehabilitación y denuncia abusos José Emilio García es el menor de los medios hermanos de Gael García Bernal; este joven de 23 años dio a conocer que fue víctima de maltrato en el lugar donde estaba recluido para recuperarse de diversas afecciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el actor Gael García Bernal tiene dos medios hermanos, Darío y Tamara Yazbek; quienes nacieron tras el segundo matrimonio de su madre, Patricia Bernal. Sin embargo, es poco conocido que el actor también tiene un medio hermano menor, José Emilio García, quien es hijo de su fallecido padre, José Ángel García. Este último familiar ha causado asombro tras dar a conocer que atraviesa por una difícil situación tras estar internado en una centro de recuperación conocido como Anexo. "Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias y alcohol. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana", reveló en un extenso mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram y que luego borró. "Me tocó compartir con un way [chico] de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente". El joven de 23 años de edad, aprovechó para revelar la razón de su desconcierto. "Mi papá cumple esta semana un año de fallecido, entonces mi mente estaba con la idea de no quedarme huérfano", confesó. Gael García Bernal y su hermano José Emilio García Credit: José Emilio García Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que si era güero, que si mi hermano [Gael García Bernal], que si mi mano, que si mi mamá la loca, que si mi papá fallecido, que si no servía para nada, que ni en mi casa, ni en el Anexo me querían", agregó. "No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar". José Emilio García Credit: José Emilio García Instagram Finalmente, José Emilio García reveló que había huido del mencionado lugar y había corrido "unas 15 o 20 horas" por una carretera para evitar que lo atraparan. Se desconoce cuál es su paradero actual y su hermano Gael García Bernal no se ha pronunciado al respecto.

