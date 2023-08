José Emilio Fernández Levy señala a pareja de Ana Bárbara de maltrato El distanciamiento entre José Emilio Fernández y Ana Bárbara parece no tener fin y menos ahora que el joven ha realizado algunas declaraciones contra Ángel Muñoz, prometido de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que José Emilio Fernández Levy estaba distanciado de Ana Bárbara, quien fungió como una segunda madre luego de la muerte de Mariana Levy. Se rumoró que la causa de la ruptura fue un intento de extorsión del joven hacia la cantante; lo cual, desmintió de inmediato al asegurar que "ya dije que no existe ningún audio". Incluso, dejó entrever su interés por reconciliarse con la intérprete de "Bandido". Ahora, el chico de 19 años vuelve a hacer declaraciones que podrían no ser del agrado de la también compositora mexicana, debido a que señaló a Ángel Muñoz, prometido de la famosa, de maltrato verbal hacia sus hermanos. Incluso, asegura que fue responsable de la ruptura con su segunda mamá. "No hemos hablado [con Ana Bárbara]; pronto lo haremos", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No, tampoco [la he buscado]. Justamente, platiqué que a [Ana Bárbara] la quiero mucho, le agradezco todo. Pero el esposo no me cae tan bien. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente no era la adecuada, por eso se da también la separación entre ella y yo". Ana Bárbara y José Emilio Credit: Ana Bárbara Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Emilio Fernández Levy pide a Ana Bárbara que investigue con sus otros hermanos sobre el tipo de convivencia que lleva su Muñoz con su hijo antes de decidí unir sus vidas para siempre. "Creo que si lo sabe, pero nada más no abre los ojos. Lo había contado, pero espero que se dé cuenta de cómo trata su esposo a sus hijos", advirtió. "Siempre voy a respetar las decisiones que ella tome, pero que escuche a mis hermanos y que, a partir de eso, tome la decisión; que no se deje cegar por el amor".

