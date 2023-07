Hijo de Mariana Levy vende tacos de canasta para sobrevivir José Emilio, el hijo menor de Mariana Levy, está atravesando por una situación muy difícil y ahora cuenta su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Mariana Levy murió, en 2005, dejó toda su fortuna a sus tres hijos, María, a quien procreó durante su matrimonio con Ariel López Padilla, Paula y José Emilio, los cuales nacieron cuando estuvo casada con José María Fernández El Pirru. Han pasado 18 años desde el fallecimiento de la actriz y la herencia continúa sin ser repartida entre los herederos debido a diversos conflictos que se han presentado. Ante ello, el hijo menor de la famosa está atravesando por una complicada situación que lo ha obligado a buscarse el sustento. "Pensé que al cumplir 18 años ya iba a tener mi dinero e iba a empezar a hacer mis cosas, pero no, al parecer todavía falta bastante tiempo. Es por etapas, hay cuatro etapas, la primera es reconocimiento de herederos, que esa ya está. Los herederos somos María, Paula y yo, los tres hermanos; luego reconocimiento de bienes", explicó José Emilio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "La tercera es la adjudicación y la cuarta es la repartición entre los herederos. Vamos en la tercera". Según explicó el joven de 19 años, María, su hermana mayor, ha sido quien ha complicado el proceso por dinero extra que debe recibir; ante ello, él ha tenido que buscar la forma de cubrir sus gastos porque la albacea no puede darle dinero porque sería injusto para los otros herederos, según explicó. "Está bastante difícil", confesó. "Estoy trabajando de todo. Vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles; ahorita, hace un mes, llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado". Mariana Levy Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Emilio Fernández Levy lamenta lo que ha sucedido, pero ha decidido estudiar leyes; de hecho, ahora está apoyando a su abogada y aprendiendo a la vez. José Emilio Fernández Levy Credit: José Emilio Fernández Levy Instagram Esta herencia en vez de traerme cosas buenas, me ha traído puras cosas horribles. Me ha distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo; mi papá se fue, mi abuela [Talina Fernández] acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación. Ahorita, estamos progresando en volver a confiar en nosotros", reiteró. "Toda mi vida la he tomado como una experiencia para salir adelante y ser un hombre de bien".

