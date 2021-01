Close

José Eduardo Derbez responde a su supuesta paternidad no reconocida Una joven dio a conocer la existencia de un niño y asegura que su padre es José Eduardo Derbez ¿qué opina el conductor? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, una joven influencer de Chihuahua, México, que se hace llamar Adriana Snider dio a conocer en sus redes sociales la existencia de un bebé que, según aseguró, es hijo de José Eduardo Derbez. Para ello, puso un video con el pequeñito. RELACIONADO: José Eduardo Derbez celebra fiesta de cumpleaños virtual por el coronavirus Image zoom Credit: Cortesía UNIVISION/TELEVISA "José Eduardo Derbez, hago un llamado para que por este medio conozcas a tu hijo perdido por acá del estado de Chihuahua", mencionó Snider en su cuenta de Tik Tok "Gente de TikTok vayan y etiquétenlo". Poco después, la misma joven confesó que solo se trataba de una broma. Ante ello, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez reaccionó y pidió que situaciones de este tipo se realicen con mayor ingenio y cuidado. Advirtió que "al final por lo menos tienen que decir 'es broma'" o dar "un remate". Image zoom "Mucha gente empezó a decirme 'hazte la prueba de ADN'; '¡qué mal padre!'", José Eduardo Derbez "Sí lo vi y mucha gente se lo creyó, y empezó a decirme 'hazte la prueba de ADN'; '¡qué mal padre!'", comentó José Eduardo al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Tengo un humor muy negro y me encantan las bromas. No tengo ningún problema con que hagan ese tipo de bromas, nada más que hay que echarle más ganitas; no nada más soltar [una información de ese tipo] porque sí. Si le ves algo al chiste hasta yo le hubiera contestado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video ya no se encuentra en las redes; sin embargo, el conductor dejó claro que "no me enojo por ese tipo de cosas" y que sería complicado "si te molestas o te enojas por cada cosa que manden". José Eduardo Derbez dejó claro que no tiene ningún hijo desconocido. "No hay ningún José Eduardito perdido en el camino", advirtió. "El día que haya uno ya me haré responsable".

