José Eduardo Derbez revela que su papá Eugenio Derbez lo veía a escondidas Por primera vez, José Eduardo Derbez se sincera y cuenta algunas vivencias personales ocurridas cuando sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, peleaban por la custodia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la relación de Eugenio Derbez con José Eduardo, el hijo que tuvo con Victoria Ruffo, fue muy complicado durante su infancia; debido a que la actriz no le permitía a su expareja sentimental que lo viera. Incluso, hubo una batalla legal para que la custodia quedara en su totalidad a la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas. Ante la situación, el productor de la película No se aceptan devoluciones buscaba la forma de verlo. De hecho, el alguna ocasión, el autor de la serie La familia P. Luche decidió pasar a recogerlo a la escuela y llevarlo a comer sin decirle a su madre. "Una si fue a escondidas, esa sí la recuerdo, es la más clara que tengo, pasó por mí a escondidas. Era el tiempo que estaban en juicio por mí, por la patria potestad. Pasó por mí a la escuela pero no a avisó ni a mi mamá, ni a mi nana, ni al chófer, ni a nadie. Simplemente pasó por mí y fuimos a comer. No lo vi mal porque no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos", confesó José Eduardo Derbez al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Lo veía poco, eso si. Me dio gusto verlo, salí feliz. Fuimos a comer, comimos súper bien, platicamos. Fue increíble, una comida muy divertida, muy a gusto. Estaba feliz de verlo", continuó. "Estaba feliz de verlo. Ahí empezaron las llamadas de mi mamá". Jose Eduardo Derbez y Eugenio Derbez Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese al gran momento que vivieron padre e hijo, para Ruffo no fue nada grato que el actor se llevara al chico sin su autorización y se desató un nuevo problema entre ambos. "Creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas: 'no me lo va a regresar'. Y pues no, mi papá nada más era de comer y vámonos. Nos fuimos de regreso a la casa y cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos", agregó. Con el tiempo, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no han limado asperezas; de hecho, ninguno de los dos tiene la menor intención de un acercamiento. Sin embargo, la relación de José Eduardo Derbez con su padre y hermanos es cercana; incluso, ahora comparten proyectos profesionales juntos. "Fue doloroso en su momento sí; el verlos pelear, enojados, separarse", concluyó.

