José Eduardo Derbez revela uno de los peores pleitos entre sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido nula desde su ruptura; incluso, tener un hijo en común, José Eduardo Derbez no hizo la situación más sencilla, como relató el joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la relación sentimental que mantuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó muy mal que, hasta la fecha, los actores no tienen ningún tipo de trato. Y tener un hijo en común, José Eduardo, no ha ayudado a que tenga convivencia de algún tipo, por el contrario, su relación desde siempre ha sido nula. Tan es así, que el joven recuerda un capítulo donde sus padres tuvieron un enorme pleito por su causa cuando era niño. "Estuvo muy feo. Porque, tengo entendido que había una restricción en ese momento; mi mamá tenía que dar el permiso y tenía que estar la nana, si veía a mi papá. Y, según yo, la escuela sabía. Mi mamá había hablado con la escuela [para determinar] que, o pasaba Rocío, que era la nana; el chófer, Víctor o ella por mí, nada más [para recogerme]", relató José Eduardo Derbez a Yordi Rosado (YouTube. "Y mi papá por sus huesos [voluntad] decidió pasar por mí al colegio brincándose al juez y a los permisos". La historia continuó. "Yo no tenía idea de la situación; me dicen 'vino mi papá' y estaba feliz porque 'vino mi papá'. Me acuerdo que fuimos a comer a un lugar [en la Ciudad de México]", agregó. "Estábamos platicando, muy a gusto. Y de repente, veía que a mi papá le llegaban llamadas y llamadas, y no contestaba el teléfono. Obviamente, para mi mamá debió haber sido horrible [enterarse que alguien me sacó de la escuela], agregó. "Mi papá vio el teléfono, lo bajó y me dijo 'ya te tengo que regresar'". José Eduardo Derbez Credit: José Eduardo Derbez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa situación terminó en una gran discusión entre los famosos. "Ahora entiendo que tenía que estar asustado porque sabía lo que había hecho. Me llevó a la casa de mi mamá y ella estaba vuelta loca y ya había hablado a la policía", explicó. "Llegué normal [a la casa], y me dijo 'súbete' y se fue directo con mi papá. La vi tan mal que ni siquiera me quise quedar a ver qué pasaba". "Ya no vi cómo le fue a mi papá, pero estoy seguro que le fue muy mal. Seguramente hasta cachetada hubo; no lo volvió a hacer nunca más mi papá", mencionó. "Era complicado y ese día lo tengo súper [recordado]". Ahora, José Eduardo convive de manera habitual con su progenitor, aunque el distanciamiento entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo parece ser definitivo, tal como ambos han mostrado de manera pública.

