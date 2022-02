José Eduardo Derbez responde a polémica por tener un ataúd en su casa El extraño ornamento de José Eduardo Derbez ha ocasionado un fuerte controversia y ahora habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se ocasionó una polémica cuando se descubrió que José Eduardo Derbez tiene un ataúd como ornamento en su casa. Ante ello, el conductor hizo frente a la controversia y reveló las razones por las que tiene este artículo mortuorio en su casa. "El ataúd, cuando empezó la pandemia dije '¿por qué no?' Se antoja, de repente, ¿no?", mencionó al programa Pinky Promise (YouTube). Si bien, el también comediante estuvo convencido de tener este curioso objeto en su casa, tuvo algunas dudas de la calidad sanitaria porque no lo eligió directamente, sino que lo solicitó para que se lo enviaran a su domicilio. "A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije 'no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel'", relató. "Es que mucha gente luego vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma", agregó. "Entonces, yo dije mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado". Incluso, el presentador no ha dudado en dormir algunas veces en él y vivir la extraña experiencia. Pero el ataúd no es el único objeto tétrico que el actor tiene en su casa, también cuenta con un muñeco Chucky, ya que confiesa le gusta todo lo relacionados con los eventos paranromales. Incluso, confesó que este juguete "si ha dormido conmigo, él… sí ha dormido conmigo". 25th Anniversary Of Recent Spanish Cinema Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, José Eduardo Derbez, quien estuvo en la mencionada emisión con su hermano Vadhir, continúa con sus proyectos profesionales y no duda en continuar haciendo proyectos al lado de su famosa familia o su padre Eugenio Derbez.

