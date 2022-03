José Eduardo Derbez paga unos $500 por un tinte en el cabello ¡y no fue lo que esperaba! José Eduardo Derbez quería estrenar un nuevo look y para ello pagó casi una "fortuna" a un estilista. El resultado causó la risa de sus compañeros en un show de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Eduardo Derbez quería estrenar un nuevo look y para ello pagó casi una "fortuna" a un estilista. Pero en vez recibir halagado, sus compañeros no pudieran aguantar la risa por el nuevo color de cabello con que se apareció en el programa Miembros al aire. "Le sobró tinte a tu tía", dijo Paul Stanley al notar el cabello rubio con que se presentó el actor mexicano en el show de televisión. Ante las risas, Derbez contó que había acompañado a su novia Paola Dalay a un salón de belleza y lo instó a hacerse algo nuevo en su cabello. "Me dice mi novia: 'Oye, y si te pones...', me saca la foto de un wey, de un modelo, pero ese wey sí se veía muy ching*n, la neta, y el tinte se le veía muy bien. Entonces me lo muestra mi vieja y le digo: 'Oye, no mam*s, se ve ching*n', y me dice: '¿Por qué no te lo haces?'", contó. No obstante, cuando el proceso hubo terminado, se dio cuenta de que no había sido una buena decisión, ya que aunque al modelo le quedaba muy bien, no era un buen look para él. jose-eduardo-derbez.jpg José Eduardo Derbez. Si el color de pelo ya había causado la risa a sus compañeros, estos se rieron mucho más cuando preguntaron cuánto había pagado y este respondió que nada más y nada menos que la suma de 10,000 pesos mexicanos, unos $500. Aunque al resto de las personas no les gustó el tinte rubio en la cabellera de Derbez, hay quienes no piensan igual. Su madre Victoria Ruffo, según el actor, le dio su aprobación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También lo encontró muy guapo con este look su novia, quien publicó una foto de ambos en sus redes sociales luego de la visita a la peluquería. "Tu eres la mejor parte de esta vida tan confusa. ❤️💛💜 @jose_eduardo92 si quedó bien guapo 👱🏻‍♂️😏", dijo.

