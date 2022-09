José Eduardo Derbez se pronuncia ante rumores de que su hermano Vadhir golpeó a su padre Eugenio Una controversia alrededor del accidente ocurrido a Eugenio Derbez se ha desatado luego de que surgiera un rumor de que fue su hijo Vadhir quien lo agredió físicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 1 de septiembre de 2022, se dio a conocer que Eugenio Derbez había sido sometido a una cirugía luego de haber sufrido un accidente cuando realizada un juego de realidad virtual acompañado por su hijo Vadhir. Según se dio a conocer, el actor se golpeó y se rompió el hombro en varios pedazos; tras un complicado proceso y fuertes dolores, según explicó, ahora se encuentra en el proceso de recuperación. Todo parecía ser un simple percance, hasta que surgieron los rumores donde señalan que fue el mencionado vástago tuvo una discusión que llegó a la agresión física con el protagonista de la película No se aceptan devoluciones. Ante esta controversia que se ha desatado, José Eduardo Derbez, otro de los hijos del comediante, reacciona y desestima las versiones que circulan públicamente. "Se han manejado mil historias. De repente gente conocida me mandan videos de lo que están diciendo y está cañón", mencionó José Eduardo a Mara Patricia Castañeda (YouTube). "Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no [son]; ni al caso, no va por ahí. No va por ahí". El conductor dio el voto de confianza a la versión de su padre. "No estuve ahí", entonces lo que explicó mi papá [es lo que pasó], que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual, que yo nada he hecho una vez, y sí se me hace que está peligrosón", mencionó. Vadhir Derbez, Jose Eduardo Derbez and Eugenio Derbez Vadhir Derbez, Jose Eduardo Derbez, Eugenio Derbez | Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Eduardo Derbez reveló cómo va el proceso de recuperación de Eugenio Derbez. "Hablé con [mi papá] estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con este tipo de cosas. Si nos empiezan a hablar de cosas médicas nos mareamos y así", confesó. "Ya fue su primera terapia y le fue bastante bien; lo escuché de mejor ánimo, porque, obviamente, estaba un poquito bajoneado por lo de su brazo, que no está chambeando [trabajando] como siempre le ha gustado, al cien por ciento", continuó. "Mejor, va mucho mejor y de muy buen ánimo".

