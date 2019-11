José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su supuesta bisexualidad La respuesta de José Eduardo llegó con el sentido del humor que caracteriza a la familia Derbez. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Eduardo Derbez tuvo que hacer frente a los rumores que apuntaban a que era bisexual, luego de terminar su relación con Bárbara Escalante. La controversia fue iniciada por una joven amiga de Escalante, quien supuestamente reveló sus preferencias sexuales del hijo que tuvo Eugenio Derbez con Victoria Ruffo a una revista. La respuesta de José Eduardo llegó con el sentido del humor que caracteriza a la familia Derbez. Image zoom Cortesía UNIVISION/TELEVISA “Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía”, dijo Derbez al programa De primera Mano (Imagen TV). “No sé quién sea, no sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce”. Image zoom Mezcalent José Eduardo aseguró que lleva una relación de amistad con su exnovia, por lo que no dudó en preguntarle si conocía a la mujer que había comenzado el rumor. Según reveló, es una amiga de la primaria de Escalante. ¿Piensa demandar por difamación? El también actor dice que se está analizando la situación con un abogado, aunque no es algo que le quite el sueño ya que está enfocado en el éxito que está teniendo el programa De viaje con los Derbez (Pantaya), en el que inicialmente temía que la relación entre la familia de su padre él no fluyera de manera positiva durante el viaje de un mes de duración que realizó recientemente junto al reconocido comediante mexicano ya que era la primera vez que viajaban todos juntos y por tanto tiempo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su supuesta bisexualidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.