José Eduardo Derbez confiesa que no todo es miel sobre hojuelas en la vida de su familia

Cuando no está De viaje con los Derbez (Pantaya), ¿dónde se puede encontrar a José Eduardo Derbez? "En mi cama viendo tele. Me encanta ir al cine, me gusta ir al casino de vez en cuando, echar las cartas con los amigos", desvela el actor mexicano de 27 años, a quien le gustaría seguir los pasos de su padre Eugenio Derbez en el mundo de la comedia. "El próximo año quiero hacer teatro stand up. No me cierro a nada: si me dicen haz radio, hago radio; novela, hago novela; teatro, hago teatro. Estoy abierto a todo y eso es lo importante, quiero seguir luchando en mi carrera", dijo en exclusiva el hijo de Eugenio Derbez, quien aprovechó para destapar más detalles de su vida privada.

¿Cómo cierras el año?

"Muy bien con muchos proyectos", dice José Eduardo Derbez

¿Cómo fue grabar De viaje con los Derbez?

"Durante un tiempo pudimos ver la forma de hacer algo todos juntos y a mi papá le propusieron que se grabara el viaje", cuenta José Eduardo. "No estábamos muy seguros pero había la posibilidad de que si no nos gustaba pues que no saliera al público, al final aceptamos todos, con miedos y con dudas, pero lo aceptamos".

¿Qué fue lo más difícil de grabar el programa?

"Fue difícil para todo. Yo soy muy privado en mis cosas, no me gusta tanto exponerlas, [me daba] miedito que todo el mundo nos [viera] tal y como somos, al desnudo", desvela Derbez junto a su padre y su hermano Vadhir Derbez. "Es complicado".

¿Y lo bueno?

"Es muy padre mostrarle al público cómo somos en la intimidad", afirma el actor. "Cómo somos realmente y lo gocen y lo sufran como nosotros".

¿Qué es lo que verá la gente de ti en este programa?

"Van a ver pláticas intensas, anécdotas de la familia, van a ver llantos, pleitos, se van a reír muchísimo eso sí, somos una familia con la que se van a reír", comenta José Eduardo junto a su padre, Alessandra Rosaldo y sus dos hermanos mayores. "Es algo que van a disfrutar muchísimo".

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

"Ahora lo que quiero es descansar un poco y el próximo año quiero hacer teatro stand up", adelanta el hijo de Eugenio Derbez. "Hay posibilidades de regresar a La parodia y estamos en pláticas con varias cosas, el siguiente año viene con mucho trabajo".

¿Qué ha sidolo más difícil de tu carerra hasta el momento?

"Sacrificar momentos con la familia, con amigos, con la gente que quieres", dice José Eduardo junto a su madre Victoria Ruffo. "No estar en momentos especiales de tu gente. Gracias a Dios amo mi carrera y eso es lo más importante".

¿Qué te falta por hacer?

"No me gusta irme al futuro, me gusta vivir el presente y echarle ganas al presente, pero me veo trabajando, haciendo proyectos nuevos", finaliza.

