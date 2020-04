José Eduardo Derbez celebra fiesta de cumpleaños virtual por el coronavirus José Eduardo Derbez aprovechó su cumpleaños número 28 para realizar una fiesta virtual, en compañía de algunos amigos, ante el aislamiento obligado por el COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia de coronavirus ha obligado al aislamiento para evitar contagios. Ante ello, José Eduardo Derbez no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños número 28 y aprovechó la tecnología para hacerlo de manera virtual. El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez reunió a un grupo de amigos en videochat que transmitió por su canal de YouTube para pasar un momento divertido a manera de festejo. Al inicio estaban Yurem, Diego de Erice, Oswaldo Zárate y Mauricio Aspe. “¿Es tu cumpleaños, entonces?”, comentó Aspe. RELACIONADO: José Eduardo Derbez empieza de cero con su padre Image zoom Comenzaron hablando, justamente, sobre la cuarentena y cómo la estaban llevando cada uno. Después se integró otro amigo, Faisy. Luego incluyeron a una seguidora a la reunión virtual, Lily Olivas, quien no dudó en darle muchos halagos a Derbez. Momentos después entró otra amiga del festejado, Sofía Garza. Yurem quiso hacer ambiente de fiesta poniendo luces, usando una peluca verde y bailando con un vaso en la mano. “¿Y cuándo los voy a ver porque ya los extraño? Creo que va a dudar esto como dos meses más”, advirtió Derbez. “Un mes más sí”; respondió Aspe. “No invité a un amigo o a nadie a pasar la cuarentena conmigo”, reflexionó Derbez. Image zoom La conversación continuó muy animada; Diego de Erice se despidió, regresó Sofía Garza y Aspe también salió. Posteriormente, José Eduardo relató lo difícil que fue independizarse, pero también lo complicado que es pasar este aislamiento en soledad. “Esta pinche cuarentena pasarla solo está de la chingada”, mencionó. “Y mi mamá no me recibe. Le dije: ‘Oye ma’ y si la pasamos juntos’. Mi mamá me dijo: ‘no, no, no. Quién sabes a quién tú veas. Tú en mi casa y yo en la mía’”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Eduardo Derbez agradeció a sus amigos su compañía y se despidió. “Le agradezco mucho que hayan estado aquí. Los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por estar en mi cumpleaños”, mencionó. “Un cumpleaños que pasé, no solo, si no con ustedes”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image José Eduardo Derbez celebra fiesta de cumpleaños virtual por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.