Así es por dentro el hogar de José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Por Alma Sacasa

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha pasado la cuarentena por la pandemia en el apartamento que tiene en la Ciudad de México. ¡Mira su lindo lugar!

Su normalidad

José Eduardo Derbez, a quien le gusta ir de vacaciones con su familia y amigos, se ha quedado solo en su departamento, que mostró un poco a sus seguidores durante esta cuarentena.

En cuarentena

El actor se ha quedado en casa en Ciudad de México, donde ha aprovechado para jugar con la popular aplicación TikTok. En este video recreó una escena de la película Titanic. También le dio a su fan un vistazo a su vecindario y pasillo.

Su recámara

Image zoom YouTube/José Eduardo Derbez

En uno de sus videos de YouTube, sus fanáticos también pudieron ver el interior de su habitación.

Su bar

No tiene necesidad de salier a divertirse, ya que tiene un bar bien surtido en casa.

El baño

Image zoom IG/José Eduardo Derbez

Le gusta tomarse selfies en el baño y las comparte constantemente con sus seguidores.

Las comodidades

Si necesita coger aire y salir de la casa de manera segura, tiene esa opción.

La infame pared roja

En uno de sus videos de YouTube mostró la pared de su sala que pintó de rojo, que suele usar como fondo de sus videos.

Sus videos

Image zoom YouTube/José Eduardo Derbez

Por una broma que hizo en su canal de YouTube se vistió de un viejo.

El comedor

YouTube/José Eduardo Derbez

Debido al coronavirus quiso asegurarse de que su casa estaba limpia, por eso contrató a una empresa para desinfectar su casa, incluido el comedor.

Su sofá

Otro lugar de su apartamento en el que le gusta grabar sus videos.

