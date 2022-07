Hermano de Mónica Dosseti revela la causa de la agresión: "La vida del cuidador también es jodida" José Dossetti rompe el silencio y explica las razones que lo llevaron a agredir físicamente a su hermana Mónica Dosseti, quien tiene esclerosis múltiple. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero se dio a conocer un video donde Mónica Dossetti es agredida físicamente por un hombre; posteriormente, se revela que el presunto agresor es su hermano José Dossetti, quien desde hace más de una década está a cargo de su cuidado. José Cabello, el vecino que hizo público dicho audiovisual, había mencionada que fue el primer actor violento del director de televisión, quien, por primera vez, habla directamente sobre el proceder contra la actriz en aquel momento. "Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar. La cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) y al canal 6 (Multimedios). "Yo mismo me detuve, porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces la mamá nos da a golpes, algo así me sucedió". El hombre dejó claro que nunca antes había ocurrido un ataque de esta naturaleza y tras lo ocurrido, las cosas volvieron a tomar su curso. Ambos habían continuado teniendo una buena relación hasta que lo separaron las autoridades tras realizarse la denuncia. "Es una única vez, fue hace dos meses", aclaró. Monica Dossetti Mónica Dossetti | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de dos meses nos mantuvimos solos ella y yo, seguimos viviendo, porque no hizo relevancia en mucha gente para venir a ayudar, a pesar de que a muchos se los platiqué; pedí ayuda, estoy en terapia y estoy haciendo cosas", agregó. "Tengo la consecuencia de mi acto y estoy compareciendo ante la autoridad". De momento, Mónica Dossetti está bajo el cuidado de su familia porque José tiene una orden de restricción para estar alejado de su hermana.

