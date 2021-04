José Díaz-Balart en busca del sueño americano El periodista José Díaz-Balart continúa su lucha para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir José Díaz-Balart ha logrado su mayor meta como profesional. "El gran privilegio de mi vida es servir a mi comunidad [a pesar de] las vicisitudes y peligros", comparte el cubanoamericano de 60 años, quien ahora presenta el segmento American Dreaming producido por NBC Nightly Films. "[Teníamos] el interés de reconocer las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos". Y agrega de su programa. "Este segmento busca iluminar, darle voz, reconocer el valor y el peso de los inmigrantes en Estados Unidos. A diario, inmigrantes aportan a Estados Unidos [y] a veces como que no se les da la importancia que deberían tener". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN José Diaz-Balart Credit: MV Talent and PR/Telemundo Celebridades como, entre otros, Gloria Estefan, Don Francisco y John Leguizamo han compartido con el presentador de Noticias Telemundo y NBC Nightly News sus experiencias de vida. "El sueño americano es el sueño que nos incentiva a vivir, aportar, regalarle a este país nuestro trabajo", dice Díaz-Balart de este segmento mensual disponible en el portal de NBC Nightly News y otras plataformas digitales. "El sueño americano es de todos".

