¿Hay romance entre José Alberto 'El Güero' Castro y Cecilia Galliano? ¡Él responde! El productor mexicano José Alberto 'El Güero' Castro responde a rumores de romance con la actriz argentina Cecilia Galliano. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿El productor mexicano José Alberto 'El Güero' Castro y la actriz argentina Cecilia Galliano estrenan romance? Los rumores de una presunta relación amorosa entre ambos surgieron en noviembre tras ser captados por paparazzi caminando agarrados de la mano, saliendo de un restaurante en México. Castro —quien estuvo casado con la actriz Angélica Rivera y fue novio de la actriz Angelique Boyer— aseguró que está disfrutando ahora su soltería. "Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo", dijo al programa Todo para la mujer. Por su parte, Galliano dijo a Suelta la sopa (Telemundo) que no son novios, pero existe un gran cariño. "Lo conozco hace mucho tiempo, él fue mi jefe, me dio una gran oportunidad", dijo la ex del actor Sebastián Rulli. "Si me tuvieran que ver 20 veces cenando más, me van a ver 20 veces más, porque es una persona que quiero, que respeto, que creo que me quiere", añadió Galliano sobre el productor de telenovelas. "Nos llevamos muy bien y no hay nada que esconder". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Alberto 'El Güero' Castro y Cecilia Galliano Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images 'El Güero' Castro aclaró que tampoco tiene planes de volver con Angélica Rivera, la madre de sus tres hijas. Si bien estuvo casado durante 14 años con la estrella de Destilando amor, no hay reconciliación amorosa a la vista. Si bien se tomaron fotos juntos con sus hijas en Navidad, solo los une una amistad y sus roles como padres. "Ya es como redundante, cada año que nos ven en esa foto familiar dicen lo mismo. Angélica es una mujer a la que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella", dijo en el programa radial de Maxine Woodside. "Vamos a estar juntos por nuestras hijas, tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella". El productor de la telenovela La desalmada reveló que dio positivo al coronavirus, pero se siente bien. "Afortunadamente ya estaba vacunado y pues esto del ómicron está bastante contagioso y me tocó", confesó en el mismo show radial.

