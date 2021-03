José Alberto El güero Castro "no dudaría" en trabajar con su ex Angélica Rivera Ahora que se rumora el regreso profesional de Angélica Rivera, su exesposo José Alberto El güero Castro deja abierta la posibilidad de tenerla como parte de su elenco en alguna telenovela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses, corren fuertes rumores del regreso a la actuación de Angélica Rivera. Por ello, su exesposo y padre de sus hijas, José Alberto Castro, quien es productor de telenovelas, augura un próximo retorno y confiesa que está dispuesto a hacer mancuerna profesional con la actriz. "[Angélica Rivera] pronto podrá regresar a trabajar", reveló Castro a los medios de comunicación. "Si tuviera en mis manos un personaje o historia adecuada para ella, no dudaría en invitarla. Sería algo que me daría mucho gusto, ella tiene mucho talento y espero que pronto regrese. No tiene que ser [trabajando] nconmigo. Pronto tendrá ya un proyecto que valga la pena para ella y lo pueda realizar; sería maravilloso". Respecto a la relación que mantiene con la madre de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina, El güero Castro asegura que "nos llevamos muy bien". Si bien descarta cualquier tipo de reconciliación sentimental, ya que su vínculo en únicamente como padres, también realizó una serie de halagos para Rivera. "La comunicación que tengo con ella es con base en la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une", aclaró. Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La veo espectacular, la veo guapísima, la veo muy bien y me da gusto", comentó. "Va a ser siempre la mamá de mis hijas y con ella siempre voy a tener una relación entrañable, y de mucho respeto. Es una mujer a la que respeto, quiero y admiro mucho". De momento, José Alberto Castro arrancó con las grabaciones de su nueva telenovela titulada La desalmada, donde los créditos estelares estarán a cargo de Livia Brito y José Ron.

