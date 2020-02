"Siempre fui consciente de la diferencia de edad": José Alberto Castro recuerda su romance con Angelique Boyer El productor de exitosas telenovelas de Televisa reconoció que el fin de su relación con la actriz de origen francés era 'algo que tenía que pasar'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El noviazgo que mantuvieron durante tres años Angelique Boyer y José Alberto Castro dio mucho de qué hablar en su día por la diferencia de edad de más de dos décadas que existía entre ambos. Aunque la ruptura no dejó de ser dolorosa, el productor de exitosas telenovelas de Televisa como Corona de lágrimas, La que no podía amar y Por amar sin ley tenía claro desde un inicio del romance que su relación con la actriz tarde o temprano llegaría a su fin. Así lo reconoció el ex de Angélica Rivera en una reciente entrevista para el programa de televisión Confesiones (Tlnovelas). “Terminó, era algo que yo creo que estaba previsto que pasara y pues terminó. Realmente lo que guardo son las cosas buenas, acordarme de lo malo no ayuda”, declaró José Alberto. Image zoom Angelique Boyer y José Alberto Castro “Siempre fue consciente de eso [la diferencia de edad] y realmente lo platicamos algunas veces, era algo que tenía que pasar. La diferencia de edad es mucha y es una mujer muy atractiva, joven, con muchas posibilidades, le llevo casi 23 años y pues bueno se dio, pasó y ni modo, a seguir adelante”, agregó el también productor del melodrama de Televisa Vino el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Alberto, que produce actualmente en México la telenovela Médicos, Línea de vida, admitió que lo pasó mal tras la ruptura pero hoy prefiere quedarse con los buenos recuerdos. “Yo creo que cuando terminas nunca es fácil. Cualquier tipo de relación que uno tiene el término nunca es sencillo por mucho que lo hables, por mucho que termines en las mejores condiciones […] sí hay sentimientos que duelen, sí hay sentimientos que los vas a guardar, los vas a tener, los vas a sentir pero bueno pasó y como digo fue una buena experiencia”, aseveró. ¿Pero será que llegó a sentirse en algún momento traicionado? “Es otra parte, ese es otro tema que la verdad ni siquiera me gustaría platicarlo, la verdad no le veo mucho sentido”, respondió el productor zanjando así el tema de su romance con Angelique. Advertisement

