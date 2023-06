José Alberto "Güero" Castro no puede contener las lágrimas ante algo inesperado de su hija Fernanda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería José Alberto "Güero" Castro se emociona hasta las lágrimas al ver a su hija Fernanda Castro cantar el tema principal de la telenovela "Tierra de Esperanza Credit: Mezcalent Lágrimas de felicidad: José Alberto "Güero" Castro se emociona al presenciar algo impactante de su hija Fernanda. Además: Shakira con una sonrisa de oreja a oreja y más. Empezar galería José Alberto "Güero" Castro llora de la emoción José Alberto "Güero" Castro se emociona hasta las lágrimas al ver a su hija Fernanda Castro cantar el tema principal de la telenovela "Tierra de Esperanza Credit: Mezcalent El productor José Alberto "Güero" Castro se emocionó hasta las lágrimas al ver a su hija Fernanda Castro cantar el tema principal de la telenovela Tierra de esperanza, producción de que estrena el próximo lunes por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira de vuelta en Miami Shakira regresa a Miami con una resplandeciente sonrisa en su rostro Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Tras una breve estadía en Barcelona, donde fue fotografiada de fiesta junto a Lewis Hamilton, la cantante colombiana Shakira regresó a Miami con una resplandeciente sonrisa en su rostro. 2 de 8 Ver Todo Angelique Boyer y Daniel Elbittar comiéndose a besos Angelique Boyer y Daniel Elbittar en el capítulo final de la telenovela "El Amor Invencible Credit: Mezcalent Angelique Boyer y Daniel Elbittar comiéndose a besos en el capítulo final de la telenovela El amor invencible que se transmitió el viernes pasado por Las Estrellas en México y estrena próximamente por Univision en Estados Unidos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Selena Gómez arrasa en París Selena Gomez debuta en el desfile Crazy Horse en París Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Tras debutar en el desfile Crazy Horse en París con Christian Dioren, la fundadora de Rare Beauty, Selena Gomez, firmó autógrafos para sus fans. 4 de 8 Ver Todo El nuevo proyecto de Emeraude Toubia Emeraude Toubia, ex pareja de Prince Royce, encabeza la segunda temporada de la serie "With Love" (Prime Video) Credit: Mezcalent Emeraude Toubia, ex pareja de Prince Royce, en una rueda de prensa en Miami con motivo de la segunda temporada de la serie With Love (Prime Video), ya disponible en la plataforma digital. 5 de 8 Ver Todo Anitta, un éxito en Turquía Anitta performing before the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium Credit: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images La cantante brasileña Anitta estremeció el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul de Turquía con su monumental presentación en el 'Kick Off Show', en la Final de la UEFA Champions League 2023 de Pepsi junto a Burna Boy. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Livia Brito y Alejandro Camacho tras bastidores Livia Brito y Alejandro Camacho participan en la telenovela "Minas De Pasión Credit: Mezcalent Livia Brito y Alejandro Camacho tras bastidores de la telenovela Minas de pasión, producción de Pedro Ortiz de Pinedo que estrena próximamente por Las Estrellas y Univision y que dio el claquetazo de inicio de grabaciones 7 de 8 Ver Todo Diana Flores, entrenamiento mágico Diana Flores hace de Walt Disney World su campo de entrenamiento Credit: Cortesía Walt Disney World Como una atleta de alto rendimiento y mariscal de campo de la selección mexicana de Flag Football, Diana Flores aprovechó la oportunidad de entrenar en el icónico parque Magic Kingdom, justo frente al majestuoso Castillo de Cenicienta. Con un toque especial y aceptando el reto, utilizó zapatillas de Minnie Mouse, guantes de Mickey Mouse y orejitas Disney durante la desafiante sesión de entrenamiento. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

