José Alberto Castro revela la importante razón por la que no hay romance con Mariana Seoane Tras la polémica, José Alberto Castro responde a rumores de romance con Mariana Seoane. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así se baila, Mariana Seoane Credit: Instagram/Mariana Seoane/Alta Images Hace unas semanas, se dio a conocer una imagen donde se veía a José Alberto El güero Castro besándose en la boca con Mariana Seoane. Si bien, la actriz dejó claro que solo se trató de un beso entre amigos, porque así ella acostumbra con sus amigos, según declaró públicamente, aunque dejó abierta la posibilidad de un romance. La polémica al respecto continúa y ahora el productor explica las razones por la que no podría tener un romance con la famosa. "Mantengo una relación muy linda, muy sana con Mimí y todo el mundo la conoce", aclaró. "No estoy libre, tengo pareja; tengo una novia, se llama Mimí Morales", reiteró. "Por el otro lado, con Mimí tengo una relación muy bonita; es una mujer a la que quiero mucho, estoy muy bien. Es una buena pareja y estoy tranquilo". El productor aclaró que fue lo que sucedió en aquel momento cuando se tomó la fotografía que ha desatado las especulaciones. "[Beso] a las que se dejan", bromeó. "No es así, pero pasó. Es decir, ha sido todo un rollo de algo que fue una emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería hacer en su vida profesional. Con todo el respeto del mundo. Mariana es una gran mujer, es una mujer linda, muy sana", comentó. "Mariana es una gran compañera; es una mujer que respeto mucho. El momento de ese día, fue una emoción de decirle si va la música. Es una gran mujer, es una gran artista". Mariana Seaone y José Alberto Castro Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Alberto Castro dejó claro que todo fue producto de la emoción que sintió Mariana Seoane cuando le dijo que cantaría en el proyecto donde ahora ambos trabajan juntos. "Hay que entender la gran emoción de Mariana, de lo que está haciendo musical y profesionalmente", explicó. "El contexto de las cosas hay que entenderlas. Mariana es una mujer muy bella, con una calidad muy linda, profesional y todo, eso no significa nada", reiteró. "Tengo una relación muy linda, muy bella, estoy conviviendo con una mujer muy linda que es Mimí, la estamos pasando muy a toda madre. No hagan rollo".

