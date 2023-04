Ex de Angélica Rivera revela cómo fue su relación con Enrique Peña Nieto José Alberto El Güero Castro dio a conocer cómo fue lidiar con Enrique Peña Nieto como presidente y padrastro de sus tres hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que antes de que Angélica Rivera se casara con Enrique Peña Nieto, tuvo unas primeras nupcias con José Alberto El Güero Castro. De esa unión, de 16 años, nacieron su tres hijas Sofía, Fernanda y Regina, quienes debieron vivir con el entonces presidente mexicano, junto a su madre. Si bien las jóvenes han mencionado que llevaban una buena relación con su expadrastro, nunca se había dicho que sucedió con el productor de televisión y el político. Ahora se revela cómo fue la convivencia entre el responsable de la telenovela Corona de lágrimas y el político. "Con Enrique [Peña Nieto] mi relación fue buena, siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas", mencionó Castro a Mara Patricia Castañeda (YouTube). "Era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde muchas cosas no son el común denominador ni el cotidiano, partiendo de la seguridad, a partir de ahí comienzas a hacer un trámite complicado de vida, pero se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos como era la vida con mis hijas; a mí nunca me limitaron en nada, nunca". El hermano de Verónica Castro, quien considera que "en ese sentido fue muy agradable ver el hecho de que mis hijas nunca se les hizo ningún tipo de grosería o de limitante" durante su el mandato de Peña Nieto, también reconoció el trabajo que como madre hizo la actriz. El Guero Castro, Angelica Rivera, Enrique Peña Nieto Credit: Armando Mota/The Grosby Group; Paolo Blocco/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se pudo llevar muy bien por Angélica. Es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera", mencionó. "Si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, no se hubiera logrado y hubo siempre la disposición, la forma y el interés; más que interés, la responsabilidad de sacar a tres hijas". José Alberto Castro advirtió que la buena relación que mantiene con Angélica Rivera es para siempre. "Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir, y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir, eso así va a ser. Nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos, lo peor que yo podría hacer y lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación o llevarnos mal", concluyó.

