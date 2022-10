Ex de Angélica Rivera estrena novia Si bien Angélica Rivera está soltera, no ocurre lo mismo con uno de sus ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Angélica Rivera estuvo casada por primera vez con José Alberto El Güero Castro; juntos procrearon tres hijas. Tras su divorcio, la actriz contrajo segundas nupcias con el político Enrique Peña Nieto, quien luego se convirtió en presidente de México. Por su parte, el productor de televisión mantuvo un romance con Angelique Boyer; luego de esa relación sentimental se rumoró que mantenía otros idilios con algunas famosas pero no había nada confirmado. Ahora, se revela que estrena pareja. Este ejecutivo asistió a la boda de una amiga en compañía de Mimi Morales, quien es 13 años menor que el realizador de la telenovela Corona de lágrimas. De hecho, fue él quien reconoció que estaba iniciando un idilio con esta actriz. "Nos estamos conociendo", mencionó Castro a los medios de comunicación hace unos días. "El amor es el amor, cada uno de ustedes lo vive de una manera particular". Por su parte, la novia de Castro si bien reconoció el profesionalismo de su pareja sentimental, no quiso ahondar mucho en el tema de su romance. Angelica Rivera Angelica Rivera | Credit: Patrick van Katwijk/Alamy/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Prefiero tener mi vida privada para mí. Comparto mi vida profesional con mucho gusto, que es algo que disfruto mucho con mucha pasión", expresó. "[José Alberto Castro] es un gran productor, creo que como actores todos sentimos mucha admiración por él". Mimi Morales y Jose Alberto Castro Credit: Mezcalent; Victor Chavez/Getty Images De momento, se desconoce lo que opinan las hijas del productor sobre esta situación, aunque en otras ocasiones han mencionado que lo único que les interesa es la felicidad de su padre. Mientras tanto, José Alberto Castro está concentrado en su nuevo melodrama titulado Cabo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Angélica Rivera estrena novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.