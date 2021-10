Los emotivos mensajes de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez por sus 10 años de casados Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez llegan a su décimo aniversario de bodas con una hermosa familia y un amor a prueba del paso del tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Álvarez y Jorge Salina Elizabeth Álvarez y Jorge Salina | Credit: Elizabeth Álvarez/Instagram Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se han dedicado unos emotivos mensajes de felicitación con motivo de su décimo aniversario de bodas, en los que muestran que su relación sigue indemne pese al paso del tiempo. Según dijo la actriz en Instagram, desde que decidieron casarse dejaron de ser lo que eran antes para convertirse en una hermosa familia. "Hace 10 años Jorge Salinas y yo celebrando nuestra boda, desde ese día todo cambió, ya no somos los mismos, ahora somos una familia hermosa resultado de nuestro amor que no me queda la menor duda que solo un matrimonio sólido puede construir a base de amor y mucha paciencia jjajajajajajajaja todos los días trabajando en favor de nuestro matrimonio", escribió Álvarez. "No olvidarnos nunca por qué decidimos unir nuestras vidas, dos corazones que laten con mucha fuerza y alegría desde el día que nos dimos el SÍ, viviendo cada momento por los que hemos pasado", indicó. Según la actriz, en estos diez años les "ha tocado todo", pero siempre se han mantenido "juntos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros". Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas | Credit: Mezcalent "TE AMO, eres el amor de mi vida y agradezco poder ver con estos ojos que Dios me dio lo maravilloso que eres como ser humano. TE AMO mi amado esposo, por muchos años más", finalizó. Por su parte, el actor mexicano compartió una foto de ambos juntos y dijo: "Feliz aniversario @cuquitaoficial_ te amo". Muchos fueron los comentarios de felicitaciones y buenos deseos que les dejaron los seguidores. "Que la sigan pasando increíblemente feliz. Les mando un fuerte abrazo", "Felicidades y bendiciones infinitas pareja bella", "Feliz aniversario!! Son la pareja más hermosa", les dijeron. Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Máxima Salinas, León Salinas Credit: Elizabeth Álvarez/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Álvarez, con quien Salinas tiene a sus hijos, Máxima y León, declaró ante la prensa que es su deseo que los seis hijos del actor puedan reunirse, incluso su cuarta hija Valentina, quien nunca ha visto a su padre ni a ninguno de sus hermanos. "Lo único que puedo decir es que soy una mujer que está a favor de la familia, a favor de los niños y que, para mí, todos los hermanos deben de reunirse, de verse y de convivir", sostuvo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los emotivos mensajes de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez por sus 10 años de casados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.