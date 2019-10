¡Mamma Mia! Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebran su aniversario en la bella Italia By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La pareja se tomó un tiempo lejos de sus gemelos para celebrar su aniversario en Europa. Empezar galería ¡Feliz aniversario! Image zoom Mezcalent La pareja celebra ocho años de matrimonio. Advertisement Advertisement Sus hijos Image zoom Elizabeth Álvarez/Instagram Tras cuatro años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a sus gemelos, Máxima y León. Amor en Italia Image zoom IG/Elizabeth Álvarez “Con el fondo de la Toscana en la Bella 🇮🇹 Italia viaje de aniversario a 8 años de matrimonio 👰🤵🏻juntos siempre juntos amore”, expresó la actriz. Advertisement !Besos! Image zoom IG/Elizabeth Álvarez Jorge Salinas parece estar aún más enamorado de su esposa. Así lo demostró en Florencia. El arbol del amor Image zoom IG/Elizabeth Álvarez La pareja encontró un árbol en forma de un corazón durante su viaje. Selfie amorosa Image zoom IG/Elizabeth Álvarez “El amor no se da en los árboles ❤️ pero nos inspiran que con cuidados , agua, sol, aire y tiempo hacemos raíces fuertes 💪🏼 lo mismo pasa con nuestro matrimonio hagamos Robles para seguir juntos siempre juntos somos la base de nuestra familia sigamos trabajando en nuestro matrimonio EyJ”, compartió la mexicana. Advertisement Advertisement Advertisement Toda una turista Image zoom IG/Elizabeth Álvarez “Siena Italia 🇮🇹 que romántico viaje por la Toscana 🍝🍷🚗🏰🏦❤️”, publicó la actriz. Románticos Image zoom IG/Elizabeth Álvarez “Gran amor ❤️🕍”, dijo la mexicana. Muy felices Image zoom IG/Elizabeth Álvarez Nada como un viaje romántico para celebrar un aniversario. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Que viva el amor! Image zoom mezcalent Esperamos que la pareja continúe celebrando su amor. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

