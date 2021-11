¡Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se van a Disneyland a celebrar el cumpleaños de los mellizos! La familia viajó a Anaheim, CA, para disfrutar a lo grande de las maravillas que ofrece el mundo de Disney, con nuestros personajes animados favoritos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez y sus hijos Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez no dejan de consentir a sus mellizos, y así lo han demostrado con la sorpresa que les han regalado en vísperas de su cumpleaños. ¡Nada más y nada menos que un increíble viaje a Disneyland Resort! La familia viajó hasta Anaheim, CA, para disfrutar a lo grande de las maravillas que ofrece el mundo de Disney, con nuestros personajes animados favoritos. Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez y sus hijos Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Si bien Máxima y León cumplen 6 años el próximo 2 de diciembre, sus papis no se han podido aguantar para comenzar la celebración. Durante el viaje a Disneyland se les vio sumamente felices. Incluso parecía que los niños eran Álvarez y Salinas, por lo bien que se la pasaron en el parque de diversiones, disfrutando de las clásicas atracciones como King Arthur Carrousel, Dumbo the Flying Elephant y Mad Tea Party. La familia también posó frente al castillo de invierno de la Bella Durmiente, uno de los lugares más increíbles del parque. Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez y sus hijos Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Cada año la pareja de famosos sorprenden a sus niños en estas fechas. Cuando Máxima y León cumplieron 5 años, sus padres les hicieron una gran fiesta, donde se vistieron de personajes de Disney y el universo Star Wars. Pero no solo en los cumpleaños la pareja encuentra la oportunidad de celebrar con sus pequeños. Cuando el pasado abril la pareja celebró el Domingo de Pascua, y los niños recibieron la visita de dos simpáticos conejitos de Pascua que les alegraron el día. "Amamos ver sus caritas de sorpresa y emoción que nos contagian con su alegría", dijo Álvarez. Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez y sus hijos Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salinas y Álvarez han logrado formar una familia sólida y feliz. Incluso Álvarez ha estado a favor de que los seis hijos de sus esposo convivan todos juntos. "Lo único que puedo decir es que soy una mujer que está a favor de la familia, a favor de los niños y que, para mí, todos los hermanos deben de reunirse, de verse y de convivir", dijo.

