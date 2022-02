Jorge Salinas: "Todos mis hijos son hermanos, aquí no hay hermanastros" Jorge Salinas aseguró que todos sus hijos son iguales para él, y que aunque sean de diferentes madres, no los considera hermanastros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bin no pudo reunir a todos sus hijos, Jorge Salinas está sumamente feliz de haber juntado a sus gemelos León y Máxima con Gabriella Cataño, la hija que tuvo con Adriana Cataño y quien le pidió encontrarse con su familia mientras estaba de visita en México. Luego de haber pasado días inolvidables, el actor aseguró que todos sus hijos son iguales para él, y que aunque sean de diferentes madres, no los considera hermanastros. "Son hijos míos, todos mis hijos son hermanos, aquí no hay hermanastros, aquí no hay nada de nada, todos son hermanos, yo soy el papá", afirmó en el programa Hoy. La joven influencer y maquillista tuvo una corta estancia en México por cuestiones laborales, y le pidió a Salinas poder visitar a sus hermanos. "Por supuesto mi amor, es tu casa", le dijo su padre. "Mi nena vino a verme, a ver a sus hermanos y desafortunadamente no pudieron viajar Emilio y Santiago", sobre los hijos que tuvo junto a Fátima Boggio, los cuales viven en Perú. "Gaby estuvo con León y con Máxima, todo encantador, todo de maravilla, la pasamos increíble", relató el actor. Salinas indicó que aunque "fue muy breve el periodo de tiempo", pues "evidentemente ella tiene trabajo y todo el rollo" a él le dio "muchísimo gusto estar con ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En declaraciones al programa Un poquito tuyo, Elizabeth Álvarez, esposa de Salians y madre de los mellizos, dijo que los niños estaban "felices de estar con su hermana compartiendo y disfrutando del regalo que tienen todos de tener esta familia tan bonita". "Pasamos un 14 de febrero en familia, romántico, en casa, con amigos", añadió. En ocasiones anteriores, Álvarez ha manifestado su deseo porque todos los hijos de Salinas convivan. "Lo único que puedo decir es que soy una mujer que está a favor de la familia, a favor de los niños y que, para mí, todos los hermanos deben de reunirse, de verse y de convivir", dijo. El actor tiene otra hija, Valentina, fruto de un romance fugaz con Andrea Noli, quien hasta el día de hoy no conoce a su papá.

