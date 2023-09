Jorge Salinas se convierte en Ken y desata polémica por su aspecto Como parte de la tendencia ocasionada por Barbie, Jorge Salinas se mostró como Ken y las críticas le llovieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de agosto de 2023, Elizabeth Álvarez celebró su cumpleaños número 46. Para seguir las tendencias, la actriz realizó una fiesta con el tema de Barbie, donde portó un vestido rosa que iba a juego con la decoración del evento. "Celebre mi cumpleaños con una ¡¡¡Barbie party!!!", mencionó la actriz en su cuenta de Instagram. "Quedó increíble". Como era de esperarse para Elizabeth Barbie, el Ken fue su esposo Jorge Salinas, quien lució un camisa playera azul con detalles blancos y un pantalón del último tono. El famoso no dudó en posar junto a su cónyuge en la caja de muñecos representativa del conocido juguete. Además, le dedicó un mensaje. "Gracias por hacerme parte de tu vida, gracias por permitirme estar. Es increíble, la pasamos increíble, feliz cumpleaños mi amor", mencionó Salinas en la misma red social. Lo que ha llamado la atención fue el aspecto del intérprete de Armando Quiroga en la telenovela Perdona nuestros pecados, ya que consideran que su aspecto es de una persona cansada. Jorge Salinas Jorge Salinas es Armando en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué le pasó a Jorge?"; "¡¡Hija te acabaste a ese hombre!! ¡¡¡Tan bueno que estaba!!! Jesucrista vencedora"; "Parece el abuelo de Barbie, jeje"; "Ese Jorge se parece a la Monja no al Ken"; "¿Qué le paso a Jorge Salinas? se ve muy demacrado"; "Con todo respeto, que arrugado y viejito se mira tu esposo... pareciera que está enfermo y tú muy hermosa"; "Adelgazó, que no ven, y no tiene 30"; "Esta hecho un hueso Jorge. ¡Oh mi Dios!", y "Don Jorge está enfermo", fueron algunos comentarios por parte de los usuarios. Pese a estas críticas, ni Jorge Salinas o Elizabeth Álvarez han reaccionado al respecto y solo mostraron lo bien que la pasaron en la celebración.

