Jorge Salinas rompe el silencio sobre la hija no reconocida que tuvo con Andrea Noli Por primera vez, Jorge Salinas se pronuncia sobre Valentina, su hija no reconocida que tuvo con Andrea Noli, y hace fuertes declaraciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace 14 años, Andrea Noli dio a luz a una hija, a quien llamó Valentina, producto de un romance con Jorge Salinas. Desde que la niña nació nunca ha visto ni convivido con el actor; el cual, tampoco se ha hecho cargo de su manutención. Tras haberse mantenido en silencio desde el nacimiento de la ahora jovencita, el protagonista de la telenovela Un poquito tuyo rompe el silencio y habla por primera vez de este tema. "No ha habido ningún acercamiento de las dos partes: ni ella como madre [Andrea Noli], ni yo como el supuesto padre", advirtió Salinas a los medios de comunicación. "Somos nosotros [Andrea y yo] los que debemos resolverlo, evidentemente sin la presencia de los medios de comunicación. Es una cosa privada y lo que suceda allí, sucederá". Por su parte, la actriz mencionó, la semana pasada, que para Valentina su padre "no existe en realidad". Además, la única que siempre se ha hecho cargo por completo ha sido ella. También reveló lo difícil que fue afrontar la situación a nivel público. "Es así como: 'no tengo [papá] y ya está", dijo Noli en aquella ocasión. Jorge Salinas y Andrea Noli Credit: getty images/jpi studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hablamos del tema, casi nada, es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él y respecto a todo esto. Entonces así se mantiene, tranquila la verdad", agregó. "Fue un golpe duro para mí, mediáticamente hablando, y no me gusta eso. De hecho quedé bastante ciscada y la verdad es que no me interesa hacerlo [pedirla algo a Salinas]". Andrea Noli 2 Credit: Instagram Andrea Noli De momento, Jorge Salinas dejó claro que no buscará ningún acercamiento. Mientras Andrea Noli asegura que "asumí que siempre iba a ser sola" para cuidar de su hija; "así lo he hecho y así seguiré", concluyó.

