Jorge Salinas revela cómo fue la reunión con su primogénita Gabriella Cataño

Hace unos días, Gabriella Cataño y su padre Jorge Salinas pasaron unos días juntos en la Ciudad de México, donde el actor radica. Ahora, el estelar del melodrama Un poquito tuyo no dudó dar detalles sobre cómo se llevó a cabo el acuerdo para pasar una temporada con la hija que tuvo con Adriana Cataño y lo mucho que disfrutaron estar juntos. "No pude. Poder ver es como si no se pudiera y de repente se puede. Me llamó [y me dijo] 'papi quiero verte'. Entonces, le dije 'mi amor, esta es tu casa, adelante'. Buscamos el momento ideal, porque esto me lo dijo desde antes, ella quería verme el día de mi cumpleaños [el 27 de julio de 2021]; no se podía, estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo", explicó. "Ahora sí pudo, y se vino para acá, y la pasamos increíble". Por su parte, Elizabeth Álvarez, esposa de Salinas, también se mostró complacida y contenta de que la joven estuviera en su casa y pudiera convivir con sus hermanos, León y Máxima, y juntos gozaran de momentos en familia. Incluso, reveló que pasaron unidos el 14 de febrero. "[León y Máxima] están hermosos, [tienen] seis años, ya. Divinos. Felices de estar con su hermana compartiendo y disfrutando del regalo que tienen todos de tener esta familia tan bonita". Jorge Salinas y Gabriella Cataño Credit: Gabriella Cataño Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como decía Jorge hay que celebrarlo todo, disfrutarlo todo porque son tiempos difíciles, adversos y todo cambia en un segundo", agregó. "Pasamos un 14 de febrero en familia, romántico, en casa, con amigos". Gabriella Cataño ya regresó a su casa en Estados Unidos, después de esta convivencia en familia. Por su parte, Jorge Salinas está disfrutando del estreno de la segunda parte de la película Sexo, pudor y lágrimas, ya que la primera entrega representó su debut cinematográfico y tuvo un enorme éxito en México.

