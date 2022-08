Jorge Salinas reconoce públicamente a la hija que tuvo con Andrea Noli Durante muchos años, Jorge Salinas se negó a hablar sobre Valentina, la hija que procreó con Andrea Noli. Ahora, sorprende al revelar información al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Jorge Salinas procreó una hija, Valentina, con Andrea Noli con quien mantuvo un fugaz romance. Durante mucho tiempo, el protagonista de la telenovela Fuego en la sangre se negaba a hablar al respecto. Por el contrario, la actriz realizó algunas declaraciones sobre lo ocurrido y la falta de acercamiento con el padre de la ahora jovencita. Por ello, llamó atención que por primera vez el famoso se pronunciara al respecto. "Tengo tres hijas, Gabriella, Valentina y Máxima para quienes deseo lo mejor y sobre todo que se encuentren hombres buenos que les den lo mejor y las traten bien", advirtió a los medios de comunicación. "Todos son mis hijos y soy el único padre. Todos los niños tienes diferentes madres, soy el único padre de seis hijos y no lo voy a compartir con ustedes". De hecho, el intérprete de Miguel Mendizábal en la película Sexo, pudor y lágrimas dejó ver que ahora ya mantiene una relación con la adolescente. Incluso, reveló que ha tenido comunicación también con Noli. "Estoy diciendo que soy el único padre de seis hijos y estoy siempre al pendiente", reiteró. Jorge Salinas y Valentina Noli Credit: Mezcalent.com; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[A Andrea Noli] le deseo lo mejor, he platicado con ella, está muy bien, está preparando un unipersonal [personaje en monólogo]", agregó. "Le deseo mucho éxito y todo lo mejor por el bien de los niños, sobre todo que las mamás estén bien; la madre es el alma de la familia". Jorge Salinas no quiso dar más detalles al respecto, solo confesó que asistió a una terapia para el control de ira por sugerencia de su esposa Elizabeth Álvarez. Hasta el momento, Andrea Noli no se ha pronunciado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jorge Salinas reconoce públicamente a la hija que tuvo con Andrea Noli

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.