La nutricionista de Jorge Salinas admite que sí se besaron Anna Paula Guerrero Castillo comentó que el actor habría coqueteado con ella en más de una ocasión, pero que siempre se negó a sus propuestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de la nutricionista Anna Paula Guerrero Castillo y Jorge Salinas parece complicarse cada vez más. Luego de que la joven negó haber tenido algo más allá con el actor que no fuera una relación puramente profesional, ahora ha hecho algunos cambios en su versión de los hechos. En un primer momento Castillo desmintió las fotos donde ambos aparecían besándose a las afueras de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, y que fueron difundidas por una revista mexicana. Ahora ha agregado otros detalles. "Le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos. Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí y para mí fue, en cierto modo, chistoso. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: 'Hay paparazzis aquí'", dijo al periodista Luis Magaña en su programa de YouTube Magañísimo. Jorge Salinas Jorge Salinas | Credit: Mezcalent También comentó que el actor habría coqueteado con ella en más de una ocasión, pero que siempre se negó a sus propuestas. "Sí, en ocasiones había como algún tipo de coqueteo, pero pues siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible", dijo. "Le comenté, en el tiempo que yo tenía una pareja, le comenté que tenía una pareja y él en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nutricionista aseguró que desde entonces no ha visto más a Salinas, y que le molesta que sea la más cuestionada de esta historia. "Están juzgándome a mí y creo que sí han sido demasiado agresivos contra mi persona y no estoy de acuerdo con todas aseveraciones", sostuvo. Por el momento Salinas, quien lleva 11 años de casado con Elizabeth Álvarez, se mantiene callado en medio de la polémica que lleva su nombre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nutricionista de Jorge Salinas admite que sí se besaron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.