Jorge Salinas habla de su estado de salud; sufre una importante enfermedad Las enfermedades han sido una constante en la vida de Jorge Salinas; incluso, estuvo a punto de morir. Ahora, el actor revela cómo se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2011, Jorge Salinas estuvo muy delicado de salud a causa de un problema pulmonar que lo tuvo al borde de la muerte; incluso, estuvo utilizando un respirador de manera habitual. Ahora, el actor hablar al respecto y considera que es un milagro que se haya recuperado de esa enfermedad."No debería estar ni vivo. Entonces, estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público", mencionó a los medios de comunicación. "Tuve una tromboembolia pulmonar hace once años y el 99 por ciento muere", explicó. "Entonces, soy una persona bendecida y aquí estoy". El protagonista de la telenovela S.O.S. me estoy enamorando también reveló que ahora está atravesando por una nueva afección que requiere una intervención quirúrgica. Sin embargo; prefirió esperar y darse el tiempo para considerar dicha opción, debido a que los riesgos son muy altos. Mientras tanto, está probando tratamientos alternos que lo puedan ayudar de manera significativa, a tal grado, que pueda prescindir por completo de una operación tan delicada. "Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, es definitivo. Tomé la decisión de retrasar esa cirugía, porque está complicada, son cuatro niveles. Prefiero tomar terapias alternativas para poder atender ese problema", agregó. "Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto". Jorge Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras Jorge Salinas decide sobre la mencionada intervención, ha retomado su carrera profesional y, de momento,a su s está promoviendo el lanzamiento de la secuela de la película Sexo, pudor y lágrimas.

