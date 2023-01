Jorge Salinas habla sobre su supuesta infidelidad: "Pido por favor que paren este tema"

Hace unos días, salió a la luz pública una supuesta infidelidad de Jorge Salinas a su esposa Elizabeth Álvarez. A partir de entonces, el actor había guardado silencio al respecto sobre el tema. Sin embargo, quiso romper el silencio y hablar de la situación de manera pública.

"La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth [Álvarez], ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos", advirtió Salinas a los medios de comunicación. "Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada".

El protagonista de la telenovela Un poquito tuyo dejó claro que "soy responsable de mis actos y de mis consecuencias"; por lo tanto, "debo tener calma, tranquilidad y sapiencia". Así enfrentó la polémica de manera directa y reiteró no tener nada que esconder. "Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias", enfatizó. "La conversación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y miedo".

De acuerdo con el famoso "ese video, esa fotos, fueron de antes de Navidad y salieron ahora". Dejó claro que desde hace tiempo "no he tenido contacto con la doctora [Ana Paula] Guerrero", con quien se le relacionó sentimentalmente. También negó que estuviera separado de su esposa y se negó a hablar en su nombre. "sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia", aclaró. "Tendrían que preguntárselo a ella [sobre su sentir al respecto]. No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa; creo que sería ella quien se las debe dar".

Jorge Salinas Jorge Salinas | Credit: Mezcalent.com

Ahora, Jorge Salinas solo quiere continuar con su vida y dejar atrás este incómodo capítulo en su vida; por lo tanto, no piensa en tomar ninguna acción legal y zanjó el la polémica de manera definitiva. "Hay que vivir el día a día, la hora. No tengo ninguna intención de estarme peleando absolutamente con nadie, al contrario", mencionó. "Nunca más voy a hablar del tema y vamos para adelante".

Por su parte, Erika Buenfil reveló que ha apoyado a Salinas con esta situación. "A mí me tocó verlo al día siguiente [del escándalo]. "Hemos platicado muchas cosas y lo quiero mucho.Estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas", reveló.