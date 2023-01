Joven fotografiada con Jorge Salinas rompe el silencio ante las insinuaciones de infidelidad La joven que aparece en unas fotos con Jorge Salinas que han generado insinuaciones de infidelidad del esposo de Elizabeth Álvarez ha dado declaraciones sobre su relación con el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven que aparece en unas fotos con Jorge Salinas salió a dar su versión de los hechos ante las insinuaciones de infidelidad que las imágenes han generado. Se trata de la nutricionista Anna Paula Guerrero Castillo, quien trabaja con el actor mexicano y es con quien habría salido en unas fotos tomadas a las afuera de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, que fueron difundidas por una revista mexicana. Guerrero aseguró en una entrevista en el show ¡Siéntese quien pueda! que el actor no ha traicionado a su esposa Elizabeth Álvarez con ella. Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas | Credit: Mezcalent "La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional", insistió. "Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones", sostuvo. Sobre las fotos, Castillo dijo que pudieron haber sido tomadas "a finales del año pasado" cuando ella acudió a "entregarle la última medicina" a las instalaciones de Televisa. "Nada más nos estábamos despidiendo como de manera cordial", relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una relación médico-paciente nada más", afirmó. "Realmente no ha habido nada más". Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y los mellizos. Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y los mellizos. | Credit: Elizabeth Álvarez/Instagram "Sé muy bien que al estar en comunicación y atención con ellos, siempre estaré en la mira de la opinión pública, sin embargo y como lo mencioné previamente mi interés es a su salud física", reiteró. Por el momento, ni Salinas ni Álvarez, quienes celebraron sus 11 años de casados, han hablado de esta situación.

