Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebran en Italia su aniversario de bodas La pareja viajó recientemente a Italia, Europa, para celebrar sus 8 años de matrimonio. ¡Mira las románticas imágenes! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 8 años de matrimonio no se cumplen todos los días por eso no es de extrañar que la actriz mexicana Elizabeth Álvarez y su pareja, el reconocido galán de telenovelas Jorge Salinas, hayan optado por celebrar de una manera muy especial su octavo aniversario de bodas. Aprovechando que ninguno tenía un compromiso profesional en puerta, la pareja decidió dejar por unos días la caótica Ciudad de México para emprender un romántico viaje a Italia solo para dos. Instalados desde hace varios días en el continente europeo, la que fuera villana de la exitosa telenovela de Televisa Corazón indomable no ha dejado de compartir imágenes a través de sus redes sociales que resumen a la perfección algunos de los bellos momentos que está viviendo el matrimonio mientras conoce lugares tan emblemáticos del país como la Catedral de Siena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Con el fondo de la Toscana en la Bella Italia viaje de aniversario a 8 años de matrimonio. Juntos, siempre juntos, amore”, escribió el pasado fin de semana Elizabeth junto a una instantánea que publicó a través de su perfil de Instagram en la que presume de la compañía del galán de exitosos melodramas como Fuego en la sangre, La que no podía amar y Mi corazón es tuyo. La romántica instantánea de la pareja recibió cientos de comentarios, entre ellos y, sin duda el más especial, el de Salinas, quien dedicó unas hermosas palabras a su esposa. “Siempre juntos amore mío. Gracias por tu tiempo que es invaluable”, escribió. Aunque en un inicio pocos apostaban por su relación, Álvarez y Salinas han demostrado tras más de 8 años juntos y dos hijos en común que están hechos el uno para el otro. “Te amo, gracias por tu tiempo, tu vida”, comentó el galán de telenovelas en otra de las instantáneas relacionadas con el viaje que compartió Elizabeth en Instagram. ¡Qué viva el amor! Advertisement EDIT POST

