Jorge Salinas explota contra la prensa: "Les dije mugrosos porque no tienen calidad moral" Al ser cuestionado durante un evento en Ciudad de México sobre los rumores de infidelidad, Jorge Salinas no se quedó callado y explotó con la prensa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Salinas Jorge Salinas | Credit: Mezcalent Si algo caracteriza a Jorge Salinas, además de sus potentes actuaciones en las telenovelas, es sin duda su carácter fuerte. El mismo, una vez más quedó al descubierto durante un evento público en Ciudad de México en donde se le preguntó directamente sobre el escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto en enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tormenta es la que se ha realizado a través de ustedes porque a la gente le gusta el chisme de vez en cuando", dijo molesto el artista, quien aseguró que está de los más bien con su esposa Elizabeth Álvarez. "Estoy feliz de estar con ustedes y de verlos, gracias por darme la oportunidad. Hay otros que no soporto ver, pero me los tengo que tragar". Ante el comentario, una reportera cuestionó al protagonista del culebrón "Perdona nuestros pecados" si se llevaba bien con la prensa. "No con la prensa sí, con la gente chismosa nunca he tenido buena relación pero también los entiendo porque no hay otra forma de llevar el pan a su casa", le contestó. "Les he dicho mugrosos a dos compañeros tuyos porque no tienen calidad moral... tú tienes que hacer cosas para llevar el pan a tu casa, [pero] cuando lo haces, no lo haces con dolo", finalizó Salinas y se dio la media vuelta. Fue a principios de año que salió a la luz pública una supuesta infidelidad de Salinas a su esposa. "La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth [Álvarez], ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos", advirtió Salinas a los medios de comunicación. "Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada".

