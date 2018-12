La doctora Nancy Álvarez y Jorge Ramos recibirán reconocimiento en Nueva York

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La doctora Nancy Álvarez no cabe de felicidad pues el próximo 14 de septiembre recibirá el premio The Illustrious Awards en Nueva York.

Según informó The Institute for Latino Studies, de The City University of New York (CUNY), el premio destaca las contribuciones de los latinos en Estados Unidos, en áreas como las artes, la educación, la ciencia, los negocios y los medios de comunicación, entre otras.

“Estoy sumamente agradecida por este premio. Lo comparto con gente sumamente talentosa, como Gilberto Santa Rosa; con Danny Rivera, con quien canté cuando tenía 15 años y a quien admiro mucho. También con Michael Camilo, El Canario, Zoe Saldaña, Jorge Ramos, María Celeste Arrarás, Jennifer López y muchos otros”, dijo Álvarez, quien se mostró feliz por el reconocimiento que supone el premio para los latinos que han triunfado en Estados Unidos, pero que a la vez han conservado el orgullo por su patria natal. “Hemos amado a nuestros países y nos hemos hecho respetar en un lugar difícil como Estados Unidos. Porque quien no ama de donde viene, simplemente no tiene futuro”, aseguró Álvarez.

Gary Gershoff/WireImage

Jennifer López Instagram

PeopleEnEspanol.com

Así que si viven en Nueva York, más vale que estén atentos señores, pues la ceremonia de The Illustrious Awards se celebrará el viernes 14 de septiembre en The City University of New York – Graduate Center – Proshansky Auditorium, 365 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10016-4309.