¡Las idílicas vacaciones de Jorge Ramos y Chiqui Delgado en Ibiza! Aunque la pareja no se prodiga demasiado públicamente, la conductora dio un aperitivo de la felicidad que vivieron en esta isla española. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano ha sido el de los viajes de las estrellas televisivas a Europa. Jacky Bracamontes, Geraldine Bazán y también Chiquinquirá Delgado han recorrido algunas de las ciudades más señoriales del Antiguo Continente y así lo han presumido. En el caso de la venezolana, se dejaba ver de lo más feliz primeramente en París, en Roma, también en Madrid y más recientemente en Ibiza. Desde allí, la conductora regaló auténticos cuadros de los paisajes, las playas y lugares idílicos de la famosa isla española. Un lugar con mucho encanto que disfrutó con su pareja, Jorge Ramos. Si bien no dio demasiado detalle ni le mostró en exceso, sí se pudo apreciar en las imágenes que estuvo con ella y sus hijas de vacaciones. Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado | Credit: (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images for Miami Fashion Week) Todo lo que no se pudo disfrutar con el coronavirus en años anteriores se ha recuperado en este 2022. A través de su perfil de Instagram mostró algunos de los rincones más especiales que visitaron, acompañados de los pases de moda y elegantes vestidos que destacaron aún más su belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada por sus hijas, Marielena Dávila y Carlota Sarcos, Chiqui gozó de lo lindo también de su pareja y estos momentos en familia. Por su parte, Jorge prefirió mantenerse al margen de las fotos y videos. Sus redes son más que nada un rincón para lo profesional y en raras ocasiones publica algo que no se salga de lo laboral. Pero igual, el comunicador fue captado en las playas ibicencas dándose un rico baño, rodeado de su familia y con una gran sonrisa de felicidad. El verdadero significado de la palabra vacaciones.

