¡Exclusiva! El baúl de recuerdos de Jorge Ramos. El presentador comparte fotos y anécdotas personales.

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

El presentador mexicano Jorge Ramos muestra una nueva faceta en su programa Algo personal, que estrena hoy a las 10 p.m. por ViX, la nueva plataforma de streaming de TelevisaUnivision. En el programa dominical no solo entrevistará a ilustres figuras de las artes como Joan Manuel Serrat, Sebastián Yatra e Isabel Allende, también mostrará partes desconocidas de su personalidad. "Lo que más admiro de Jorge como ser humano es su infinita generosidad para todos, para un estudiante que necesite que él sea su mentor, para algún familiar que quiera consultarle y pedirle algún consejo", dice en exclusiva a People en Español su pareja, la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado. "Jorge siempre está dispuesto a ayudar, a ser tan generoso como lo requiera la situación. Esa es una parte de él que siempre he admirado. No importa si está cansado, si viene viajando por varios días y no ha parado, si alguien lo necesita siempre está allí. Eso me conmueve". Aquí vemos al trotamundos en el desierto de Dubai. "El periodismo me ha dado la oportunidad de estar bien parado en el mundo y de recorrer una buena parte del planeta. García Márquez tenía razón al decir que es la profesión más bella. Te permite —te obliga— a ser rebelde y joven toda la vida", reflexiona Ramos. A continuación algunas fotos y anécdotas muy personales.

Mirando atrás

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Esta es una de mis primeras fotos en Estados Unidos. Calculo que tendría unos 25 años", dice Jorge Ramos.

Música para el alma

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Unos verán la guitarra. Pero en esta foto yo me fijo en mi nariz rota. Me la han tenido que operar tres veces por distintos accidentes y poco a poco he ido perdiendo el sentido del olfato. Casi no puedo oler nada. Sí, eso es muy bueno en ciertas circunstancias", bromea.



El periodista es un apasionado de la música. "La primer canción que aprendí fue "Michelle" [de los Beatles]. Pero luego seguí con Bach y Albéniz. Di dos conciertos en la ciudad de México. Y, de hecho, la primera vez que salí en televisión en mi vida fue tocando la guitarra en un concurso. Antes de entrar a la universidad, dejé la guitarra. Tenía demasiadas cosas pasando en mi vida. Pero aún conservo la misma guitarra que aparece en la foto", confiesa.

Bien acompañado

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Son mis entrevistas y enfrentamientos con políticos las que más se han visto. Desde Nicolás Maduro y Fidel Castro hasta Donald Trump y los últimos presidentes estadounidenses", reconoce Ramos. "Pero en el programa Al Punto me ha tocado conversar con los artistas más influyentes e interesantes. Aquí el privilegio de platicar al mismo tiempo con Meryl Streep y Tom Hanks".

Amores perros

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Dicen que los animales se parecen a sus dueños….y viceversa. Aquí está Fluffy de prueba", bromea sobre su mascota.

Historias que marcan

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

A lo largo de su carrera, ha cubierto seis guerras y confiesa que son experiencias aterradoras. "Al principio de la guerra estuve en Ucrania. Lo más duro fue ver a miles de familias huyendo sin nada más que aquello que podían cargar. Eran, sobre todo, mujeres y niños", cuenta el periodista. "Los hombres de 18 a 60 se tenían que quedar a pelear contra los invasores rusos. Las escenas de despedidas eran dolorosísimas".

Plenitud

Chiquinquira Delgado Jorge Ramos

Credit: Instagram/ Chiquinquirá Delgado

"Como mamá otra de las cosas que admiro mucho y que me conmueven es esa capacidad que tiene para ser ese padrastro ideal para mi hija Carlota y para Marielena", dice Chiquinquirá Delgado sobre Ramos, quien es padre de Paola, de 34 años, y Nicolás, de 23, de relaciones previas. Con su hija Carlota, de 11 años —que vive con ambos al igual que la primogénita de Delgado, la actriz Marielena Dávila, de 29 años—Ramos tiene una cercana relación. "Estar presente, ser esa figura que madruga conmigo para llevarla a la escuela o que la ayuda con las tareas", cuenta Delgado sobre su hija menor, Carlota. "Esa faceta de papá de Jorge es algo que admiro muchísimo, me conmueve y me enamora".

Lola

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Esta es Lola. Vivió conmigo casi 20 años. Si se fijan bien, no tiene la oreja derecha. La perdió en una brutal pelea con otro gato mientras ella protegía su territorio. Era muy dura. Nunca se dejó cargar. Tenía unas uñas filosísimas y muy mal carácter", recuerda sobre su felina. "Solo conmigo se suavizaba y se me acercaba. Junto a ella escribí la mayoría de mis libros. Murió hace poco y la extraño mucho".

Sus padres

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Esta es una de las pocas fotografías que tengo con mi papá y mi mamá. Es en la casa donde vivíamos en la ciudad de México y que yo sigo considerando, espiritualmente, mi casa", dice el presentador. "Cuando uno es inmigrante te la pasas buscando tu hogar en muchos lugares. Pero, finalmente, siempre regresas al lugar del que vienes. Esta foto es de principios de los 80, poco antes de irme a Estados Unidos. Según yo me iba solo por un año. ¡Ya van casi 40!"

Sus inicios

Jorge Ramos

Credit: Cortesía de Jorge Ramos

"Reportando en la Placita Olvera en Los Ángeles. Debe ser 1985. En esa época se usaba el copete", recuerda Ramos. "¡Ahora, aunque quisiera!"

Nuevo reto

Yuri Jorge Ramos

Credit: Cortesía

"Después de más de 40 años como periodista, el programa Algo Personal es un nuevo reto para mí", dice Ramos, aquí junto a la cantante Yuri, una de las figuras que entrevistará en este show. "Me permite conversar sin prisa, íntimamente, con los personajes más importantes de nuestra época. Lo mejor de todo, para mí, es ese intercambio personal. No hay manera de conversar durante una hora sin mostrar a la persona tal y como es. Además, el servicio de streaming nos libera completamente y llegamos a todos los lugares del planeta donde se habla español. Es, sin duda, mi nueva reinvención".

