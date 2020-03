Jorge Ramos en cuarentena voluntaria debido al coronavirus El periodista mexicano Jorge Ramos canceló su participación en el debate demócrata de este fin de semana debido a que estuvo en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presentador y periodista Jorge Ramos se encuentra recluido en una cuarentena voluntaria debido a que tuvo contacto con una persona infectada con el coronavirus, por lo que no participará en el debate de las primarias demócrata de este domingo como estaba programado. De acuerdo a un comunicado de Univision, Ramos decidió no moderar el encuentro entre los aspirantes a la nominación a presidente a pesar de que no presenta ningún síntoma d haber contraído la enfermedad. Sin embargo, ha decidido voluntariamente ponerse en cuarentena preventiva en su hogar. “El presentador de Univision Noticias estuvo en la proximidad de alguien que a su vez y sin su conocimiento, tuvo contacto con una persona que contrajo el coronavirus. Tanto Jorge Ramos como la persona con la que estuvo cerca, se encuentran con buena salud y sin síntomas”, indicó la cadena en el comunicado. La empresa aseguró que el periodista tiene la autorización médica para participar en sus actividades laborales, sin embargo, como medida de precaución decidió no hacerlo y cederle su lugar a su colega Ilia Claderón en el debate que se llevará a cabo en un estudio sin público en Nueva York. Ramos se suma a la creciente lista de personalidades públicas que como millones de personas en todo el planeta se han visto afectadas directamente por la enfermedad, ya sea por haberse contagiado o por haber estado cerca de una persona portadora. En ese sentido, el gobierno canadiense informó que la esposa del primer ministro Justin Trudeau ha dado positivo a la enfermedad. De acuerdo a las autoridades de ese país, Sophie Grégoire presentó algunos síntomas del virus a su regreso de un viaje a Reino Unido. “[Grégoire] se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo leves”, aseguraron las autoridades canadienses a través de un comunicado recogido por varios medios de prensa. En consecuencia, el primer ministro permanecerá en cuarentena voluntaria por 14 días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Canadá se han registrado más de 150 casos de coronavirus y se han cancelado los eventos con más de 250 personas. Advertisement

Close Share options

Close View image Jorge Ramos en cuarentena voluntaria debido al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.