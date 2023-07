Las románticas vacaciones de Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado en Grecia: "Ella y el sol, nada más" El periodista de Univision suele ser muy discreto en su vida privada, pero esta vez hizo una excepción. ¡Mira aquí las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Ramos Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado; Jorge Ramos | Credit: Instagram Jorge Ramos; Mezcalent Chiquinquirá Delgado encontró en Jorge Ramos un gran compañero de vida. "Como compañero de vida es una persona que se preocupa por todos, es el gran cuidador de esta familia", contaba la conductora venezolana el año pasado en una entrevista con People en Español en la que destacaba la relación tan "maravillosa" que tiene el periodista mexicano con sus hijas. "La relación de Jorge con mis hijas es maravillosa. Mi hija mayor lo ve como un amigo, como un cómplice, y Carlota tiene una relación con él muy cercana, muy íntima y eso me conmueve, y como mamá me da también mucha tranquilidad", comentaba la también modelo. Y así, como la bella familia que forman, Chiquinquirá, sus hijas y Jorge Ramos viajaron a Grecia recientemente junto a un grupo de amigos para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La presentadora de Univision ha compartido diferentes imágenes del viaje a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 5 millones y medio de seguidores. Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado | Credit: Instagram Chiquinquirá Delgado "Mar + familia + amigos= felicidad", escribió Chiquinquirá. La conductora y el periodista se han dejado ver muy enamorados desde el continente europeo. Chiquinquirá Delgado Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado | Credit: Instagram Chiquinquirá Delgado Como pocas veces sucede, Ramos publicó este miércoles a través de su perfil de Instagram una romántica imagen en la que presume de la compañía de Chiquinquirá. "Ella y el sol. Nada más", escribió junto a la hermosa instantánea. Chiquinquirá Delgado Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado | Credit: Instagram Jorge Ramos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora también ha posado junto a sus hijas, Marielena Dávila y Carlota, desde este paradisíaco lugar que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los famosos para desconectar de la rutina. Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena | Credit: Instagram Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado Marielena y Carlota, hijas de Chiquinquirá Delgado | Credit: Instagram Chiquinquirá Delgado "Por siempre Grecia", fueron las palabras con las que acompañó las fotos. No hay duda de que están siendo unas vacaciones muy especiales.

