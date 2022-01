Jorge Ramos "atrapado en el paraíso" tras dar positivo a la COVID-19 Desde las islas Seychelles, donde pasaba sus vacaciones con su familia, el periodista anunció con pesar su contagio. "Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Ramos está acostumbrado a dar noticas tristes que pasan en el mundo a través de su programa. En este caso, le ha tocado informar de algo muy personal y doloroso. Desde la página web de Univision, el reconocido periodista anunciaba que había dado positivo al coronavirus y que permanecía aislado en un hotel de las islas Seychelles, donde pasaba unos días de descanso junto a los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que pensaba que iban a ser unos días de tranquilidad y desconexión, se han convertido en algo mucho más traumático ante el inesperado contagio. Una situación que no solo le ha afectado en lo físico, sino también en lo personal. Jorge Ramos Jorge Ramos | Credit: Paul Marotta/Getty Images Entre otras cosas, aseguró estar "atrapado en el paraíso", concretamente en Mahe, y desconocer "cómo ni cuando" va a poder tomar un avión rumbo a su casa en Miami, a donde ya han regresado sus familiares, Chiquinquirá Delgado, entre ellos. "Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir", explicó en este artículo. Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado | Credit: Mezcalent Jorge empezó a sentirse mal apenas el tercer día de su llegada al archipiélago. Tras realizarse una prueba, el resultado fue el temido: positivo. Entre las cosas más difíciles que enfrenta es el estar lejos de los suyos en un lugar ajeno y ante unas circunstancias que asegura le van a "marcar mucho". Además de los malestares físicos que provoca, queda demostrado que este virus también es el de la soledad por alejarte de todo y todos. Desde aquí mandarle toda la fuerza y el cariño para que su recuperación sea lo más temprana posible y pueda reunirse con sus seres queridos en breve.

