Jorge Poza e Ilse Ikeda derrochan amor en las redes sociales: mira sus fotos más románticas By Moisés González

El villano de la exitosa telenovela Ringo (Univision) mantiene desde hace varios años un noviazgo con la guapa actriz Ilse Ikeda, quien ha participado en melodramas de Televisa como Sin tu mirada y Mi adorable maldición, que parece marchar a las mil maravillas. ¡Te mostramos las fotos más románticas de la pareja!

Sentido del humor

El sentido del humor es, sin duda, un factor imprescindible en toda relación de pareja exitosa y duradera y en el caso de Ilse y Jorge precisamente lo que nunca faltan son las risas y los momentos divertidos.

Risas cómplices

"Siempre me trae muerta de risa", escribió Ilse junto a esta bella instantánea de la pareja.

Amor, amor, amor

Ambos derrochan amor y complicidad en cada instantánea que comparten a través de sus redes sociales.

Tal para cual

"Mi eterno cómplice", fueron las palabras con las que la actriz acompañó esta romántica imagen.

Eternos enamorados

Cada vez que están juntos el tiempo se pasa volando. "La noche que entre plática, besos y risas nos dieron las seis de la mañana", escribió Ilse en el pie de foto.

Pareja perfecta

"Siempre 'detrás' de un hombre existe una gran mujer", escribió Jorge junto a esta instantánea. Y, sin duda, el actor encontró a una gran acompañante de vida.

Compañeros

"Mi gran compañero de caminos", fue el título que eligió Ilse a la hora de publicar esta foto en Instagram.

En lo bueno y en lo malo

Los actores llevan varios años juntos y siguen tan enamorados como el primer día.

Gran equipo

A pesar de la notable diferencia de edad que existe entre ambos, los actores han logrado conformar un gran equipo donde la complicidad, el amor y el respeto son los timones que impulsan a diario su relación.

¡Qué viva el amor!

Nos encanta verlos así de felices y enamorados y ojalá sea así por muchísimos años más.

