Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta rumores de estar al borde de la muerte Se dio a conocer que Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra muy grave en un hospital; ante ello, el actor reaccionó y dio a conocer la verdad de su situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Jorge Ortiz de Pinedo se encontraba muy grave de salud, debido al problema de pulmones que tiene a causa del EPOC que padece; de hecho, se mencionó que se encontraba en un hospital de Miami en estado crítico esperando una donación de dicho órgano. Ante ello, el actor habló de su verdadera condición. "Estoy en un protocolo médico por mi enfermedad: EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y en un exhaustivo check up, pues de pasadita pedí que se viera la posibilidad de ser tomado en cuenta para entrar algún día en la lista de candidatos para trasplante", explicó Ortiz de Pinedo en un comunicado. "No estoy grave, afortunadamente; y no vivo pegado al oxígeno. Justamente, por eso alterno mi vida entre Acapulco y Miami (ambas a nivel del mar) donde escribo y vivo muy feliz con Gaby [mi esposa]". El también productor dejó claro que está situación la ha padecido desde hace tiempo y lleva el tratamiento adecuado; aunque no descarta la posibilidad de recibir un nuevo órgano; lo cual, ayudaría mucho a mejorar su condición de salud. "El día que el grupo médico me informe que estoy en condiciones para un trasplante, lo haré saber", agregó. "Sería una gran oportunidad para mejorar mi condición; si todo sale bien, claro". Jorge Ortiz de Pinedo Jorge Ortiz de Pinedo | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Ortiz de Pinedo ha considerado crear una iniciativa para hacer consciencia de la importancia de donación de órganos que llevaría a cabo cuando esté recuperado. "Cuando esté restablecido, me gustaría iniciar una campaña a favor de la donación de órganos", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta rumores de estar al borde de la muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.