Jorge Ortíz de Pinedo de luto: "Murió mi compañero y admirado amigo" El actor comunicó el fallecimiento de uno de los integrantes del programa de comedia Cero en conducta, de Televisa. Maribel Guardia, "La Chupitos", y otros famosos lamentan su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir jorge ortiz de pinedo Credit: Mezcalent El actor y comediante mexicano Jorge Ortíz de Pinedo se encuentra de luto y por redes ha comunicado la muerte del escritor, guionista, bailarín, actor, y comediante Luis Hernández, "Queli". "Murió mi compañero y admirado amigo", expresó este viernes Ortíz de Pinedo a través de sus redes "[Jorge] Interpretó y creó al divertido personaje del "Gangoso enmascarado" de Cero en conducta (La escuelita de Jorge). Descansa en paz, querido amigo". Ortíz de Pinedo redobló el homenaje a su fallecido compañero con una serie de tuits a su memoria. "[Fue] uno de los Reyes del albur, quien junto con "Chaf" (Jorge Chaf) formaron la legendaria pareja "Chaf y Queli" hicieron historia con varios volúmenes de Albures mexicanos y Picardía mexicana mostrando a varias generaciones estos divertidos y pícaros juegos de palabras que muchos mexicanos utilizan para bromear y reír. QEPD.". "QEPD", exclamó por su parte la comediante Liliana Arriaga, conocida artísticamente como "La Chupitos", quien alternó con el fallecido. "Descanse en Paz", expresó por su parte la actriz costarricense Maribel Guardia. Muere Lus Hernandez Queli Proculo Adame Cero en Conducta Credit: IG/Jorge Ortiz de Pinedo Como guionista, Hernández trabajó en programas de comedia como la mencionada Cero en Conducta, La Escuelita VIP, El Show de Luis de Alba, Los Comediantes y Al ritmo de la noche. Una escena del programa Cero en conducta donde se observa al actor Luis Hernández "Queli" en su personaje de "El gangoso enmascarado". En dicho clip el actor interactúa curiosamente con el actor Xavier López "Chabelo" quien falleció este este sábado 25 de marzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la tercera e impactante muerte ocurrida en el mundo del espectáculo mexicano. El 22 de marzo pasado el mundo de las telenovelas lamentaba la partida de una de sus grandes figuras, la actriz Rebecca Jones, fallecida a sus 65 años. Y este sábado el mundo amaneció con la noticia del repentino fallecimiento de Xavier López "Chabelo". Sin duda tres personajes que dejan huella.

