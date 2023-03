Jorge Ortiz de Pinedo está en manos de los médicos que salvaron a Toño Mauri A la espera de un trasplante de pulmón, el actor y presentador mexicano Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra en manos del equipo médico que salvó la vida de Toño Mauri, quien vive con dos pulmones trasplantados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Ortiz de Pinedo Jorge Ortiz de Pinedo | Credit: Medios y Media/Getty Images El actor mexicano Toño Mauri aseguró que el también actor y presentador Jorge Ortiz de Pinedo, quien se encuentra en un delicado estado de salud a la espera de un trasplante de pulmón, está en manos de los doctores que le salvaron la vida. "Está muy animado y entusiasmado porque las cosas se están dando bien, lo que yo le dije es que está en las mejores manos, que me mirara a mí", dijo Mauri, quien vive con dos pulmones trasplantados, en declaraciones recogidas por el diario El Universal. "Platicamos mucho, lo veo con fuerza y con la fe que se necesitan para afrontar eso. Mauri aseguró que no es verdad que el estado de salud de su compañero de profesión sea grave. "Está perfecto, incluso nos hemos mandado chistes y responde a mis mensajes". El mismo Ortiz de Pinedo abordó el mes pasado los rumores de que estaba al borde de la muerte. "Estoy en un protocolo médico por mi enfermedad: EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y en un exhaustivo check up, pues de pasadita pedí que se viera la posibilidad de ser tomado en cuenta para entrar algún día en la lista de candidatos para trasplante", explicó Ortiz de Pinedo en un comunicado. "No estoy grave, afortunadamente; y no vivo pegado al oxígeno. Justamente, por eso alterno mi vida entre Acapulco y Miami (ambas a nivel del mar) donde escribo y vivo muy feliz con [mi esposa] Gaby". El también productor señaló que un trasplante le ayudaría mucho a mejorar su situación. "El día que el grupo médico me informe que estoy en condiciones para un trasplante, lo haré saber", agregó. "Sería una gran oportunidad para mejorar mi condición, si todo sale bien, claro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauri conoce bien lo que supone recibir un trasplante, luego de que se le practicara un doble trasplante pulmonar debido a las graves complicaciones en que derivó su contagio de la COVID-19. Esa experiencia la ha contado el actor en el libro autobiográfico Mi nueva vida, un gran milagro.

